６日、Ｇ供屮譽献Д鵐疋ップ」開催中の伊勢崎オートで、ボートレーサーの土屋千明（４３＝群馬）、土屋智則（４０＝群馬）きょうだいのトークショーが行われた。

ステージに上がり、智則は開口一番「峰竜太で〜す」と笑いを取り「峰さんも８月に来たみたいなので、それ以上に盛り上げられるように頑張りたいと思います」と話し、集まったファンを喜ばせた。

２人の父は元オートレーサーの土屋栄三。千明の夫は伊勢崎所属・森村亮とオートレースとの関わりは深い。トークショーでは父の話題となり、千明は「メチャ頑張る方です」。智則は「子供のころから、スタートのところの金網でレースを見てました」と懐かしそうに話した。２人がボートレーサーとなっても、家では「レースのことはダメ出ししなかった」（智則）「褒めてはくれた」（千明）と言い、優しい父との思い出を振り返った。

３Ｒ発売中のトークショーということもあって千明は３Ｒに出走した森村をアピール。智則も「４号車からの車券を買ってください」とファンにお願いしていた。またプレゼントを持参、集まったファンも大いに盛り上がっていた。