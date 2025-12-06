８日（日本時間９日）に米フロリダ州オーランドで開催されるウインターミーティングを前に、ドジャースの移籍報道がいよいよ過熱してきた。レッズなどでＧＭを務めた解説者のジム・ボーデン氏が米大手メディア「ジ・アスレチック」でドジャースのタイラー・グラスノー投手（３２）と２年連続でサイ・ヤング賞に輝いたタイガースのタリク・スクバル投手（２９）の超大型トレードを提言し、注目を集めている。

ドジャース側は今季６勝（３敗）を挙げた先発右腕、エメット・シーハン投手（２６）とトッププロスペクトランキング全体２０位の超有望株、ザイア・ホープ外野手（２０）をセットにした１対３のトレードだ。「タイガースはエースに別れを告げるが、３シーズン契約で先発ローテーションの筆頭を担う投手（グラスノー）、すぐにローテーションに組み込める若手先発投手（シーハン）、そして将来的にはライリー・グリーンやマックス・クラークと共にダイナミックな外野陣を形成できる可能性のある、将来性の高い有望株（ホープ）を獲得することになる」と双方にメリットがあると解説。「ドジャースの先発ローテーションは２年連続サイ・ヤング賞受賞者の加入により、特別な存在から伝説的な存在へと変貌を遂げる」とした。

このトレードプランについて米メディア「ヘビー」は「ドジャースにとって、これは正しい選択だろうか？ ワールドシリーズで重要な役割を果たした後、グラスノーとシーハンをトレードするのは冷酷な行為と言えるだろう。しかし、ドジャースは勝利だけを考えている」と指摘。

さらに「山本、スクバル、大谷、ブレイク・スネルのローテーションはまさに理想的と言える。ドジャースは優勝を狙うチームであり、７連戦でこのローテーションを破れるチームはそうそういないだろう。タイガースがこのトレードに応じるなら、ドジャースも喜んで応じるだろう」とトレード成立の可能性は十分あると伝えた。