辻ちゃん長女・希空（のあ）、バブーシュカ身につけたトレンド冬コーデ披露 “あざと可愛い”仕草で会場沸かす【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
希空は、トレンドでもあるブラウン、そして冬を感じさせるホワイトを基調としたコーディネートを披露した。バブーシュカを装着し、目元にはラメをオン。クリスマスを連想させるプレゼントを片手に持ち、ステージトップでは肩をきゅっとすぼめてキュートな笑顔。 “あざと可愛い”仕草に観客は魅了されていた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆希空、トレンド冬コーデ披露
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
