マギー（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/06】モデルのマギーが12月5日、自身のInstagramを更新。ドバイでのプールショットを公開し、反響が寄せられている。

【写真】年商億超え社長兼タレント「住む世界が違う」ドバイでのビキニ姿

◆マギー、ピンクのビキニ姿公開


マギーは「ブージュカリファand me ！」「30階のルーフトッププールがインフィニティなの」とつづり、世界一高いビルのプールでの写真を投稿。美しいボディラインが際立つピンクのビキニ姿でプールを満喫する様子を投稿した。

◆マギーのビキニ姿が話題


この投稿に「スタイル最高」「可愛い」「綺麗」「ビキニ似合ってる」「景色がすごい」「ブージュカリファのホテル？高級すぎる」「住む世界が違う」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】