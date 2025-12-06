マギー、ドバイの世界一高いビルでプール満喫 ビキニショット公開「30階のルーフトッププールがインフィニティなの」
【モデルプレス＝2025/12/06】モデルのマギーが12月5日、自身のInstagramを更新。ドバイでのプールショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】年商億超え社長兼タレント「住む世界が違う」ドバイでのビキニ姿
マギーは「ブージュカリファand me ！」「30階のルーフトッププールがインフィニティなの」とつづり、世界一高いビルのプールでの写真を投稿。美しいボディラインが際立つピンクのビキニ姿でプールを満喫する様子を投稿した。
この投稿に「スタイル最高」「可愛い」「綺麗」「ビキニ似合ってる」「景色がすごい」「ブージュカリファのホテル？高級すぎる」「住む世界が違う」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆マギー、ピンクのビキニ姿公開
◆マギーのビキニ姿が話題
