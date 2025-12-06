映画監督の樋口真嗣氏、小椋俊一氏が６日、都内で行われた映画「大怪獣ガメラ」（湯浅憲明監督）の４Ｋデジタル修復版舞台あいさつに出席した。

同作が公開された１９６５年から６０年の今年、ガメラ生誕６０周年プロジェクトとしてガメラ作品を公開。５日からは「大怪獣ガメラ」、「大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン」、「大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス」の「昭和ガメラ」３作品が生まれ変わって上映されている。

樋口監督は「私も実は６０周年…」とガメラと”同い年”であることを明かすと、会場から拍手が。「そんな歳になってしまったのかと呆然としている。オレも若さがほしい」と苦笑いを浮かべた。

一方の小椋氏は「大怪獣ガメラ」の公開時に小学生で「『ガメラ』は劇場で見に行った思い出がある」と回想。当時は映画業界で働く自分を想像しておらず、思い出の作品に携わることには「まさか自分が小さいときに見に行った映画の修復をすると思っていなかったので感慨深い」と喜んだ。

「昭和ガメラ」の修復に携わった２人はそろって撮影日誌の話題に。樋口監督は「全部記録に残っていて、こういう風に撮っていたんだ。すごい遠く自分の大先輩が撮っていた映画を自分が撮っているみたいな感覚」と語った。