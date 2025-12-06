シンガポール在住のタレント福田萌（40）が5日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。夫への不満について語った。

福田は2012年に「オリエンタルラジオ」中田敦彦と結婚。13年に第1子長女、17年に第2子長男が誕生。21年3月に家族でシンガーポールに移住し、23年に第3子次男が生まれている。

番組では福田のシンガポールでの生活に密着。スタッフから中田への不満を尋ねられる場面があった。

「自分のことに集中しすぎると、それ以外見えなくなっちゃうから、たまに家族を忘れてるときがあって」と説明。「日本行くとスケジュール、ワーって詰めて1回も連絡よこさないとか全然あって」と明かした。

「あなたの生活に家族はないんですか？お土産くらい買ってきてよ、東京ばな奈くらい買ってきてよ。家族のこと1回も考えてないの？」と指摘したことがあると回顧し「それから毎回、東京ばな奈のいろんな種類を買ってきてくれるようになって」と話すも「“お土産そんな欲しかったの？”“そんなに東京ばな奈が好きだったの？”って、そういうことじゃない！」とまたしても苦笑。

「本当は可愛いらしい人なんですけど、あまりその可愛い側面が出てきづらい」と解説。「私がメイクしてお出かけしてくるって言うと、“萌はいつまでも変わらないね、素敵だね”って。そういうところはちょっとイタリア人っぽいかも、愛情表現とか。子供がスクールバス乗っていくときに“大好きだよー！”って」とうれしそうに微笑んだ。

スタジオのMEGUMIは「えー！可愛い、あっちゃん…」とコメント。「全然うちらの知らないあっちゃんだね」と驚いていた。