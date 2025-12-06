“全長4m以下”のスバル「新コンパクトSUV」！ 小さくても“オフロード”に強い「ターボ×四輪駆動」採用！ 軽量ボディに「ハイブリッド仕様」も設定で“ちょうどいい”伝統モデル「レックス」が魅力的！

“全長4m以下”のスバル「新コンパクトSUV」！

昨今、日本の自動車市場で人気を高めているのが、使い勝手の良さが魅力の「コンパクトSUV」です。

例えば、トヨタの「ヤリスクロス」やホンダの「ヴェゼル」など、各メーカーが人気モデルを展開。

【画像】超カッコいい！ これがスバル「新コンパクトSUV」です！（66枚）

スバルも同カテゴリを攻略すべく「レックス」というコンパクトSUVを2022年から販売しています。

この“レックス”という車名は、元々はスバルが1972年に発売した軽自動車に付けられていたもの。

1992年に3代目モデルが販売終了するまで、20年間にわたって「スバルの軽」を求めるユーザーに愛されてきた、伝統的な車名でした。

その後、レックスはラインナップから消滅しましたが、30年後の2022年にコンパクトクロスオーバーSUVとしてネーミングが復活。

つまり、現行レックスは、系譜としては4代目という位置付けにあたるのです。

こうして30年ぶりに新車販売が始まったレックスですが、実はダイハツのコンパクトSUV「ロッキー」のOEMモデル。

さらにロッキーはトヨタにも「ライズ」という名でOEM提供されており、つまりロッキー／ライズ／レックスは兄弟モデルという関係で繋がっています。

そんな現行レックスのエクステリアやインテリアなど、クルマとしての基本的な部分はロッキーと同じです。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmと小さめで狭い道でも扱いやすく、また車重はグレードによって異なりますが970kgから1070kgと、SUVとしてはかなり軽量な部類と言えます。

エクステリアは、ロッキーの特徴である大型六角形グリルとヘッドライトなどはそのまま、前後のエンブレムやホイールのオーナメントをスバルの「六連星」に変更。

見た目上はこれ以外に大きな違いは見当たりませんが、コンパクトながらも存在感のあるデザインは健在です。

そして装備やインテリアもロッキーとほぼ同じですが、ロッキーではメーカーオプション設定となっている「ブラインドスポットモニター」など一部の装備をレックスでは標準装備化。

スバルらしく、より安全性の高いキャラクターとすることで差別化しています。

パワーユニットは、これまで最高出力87馬力の1.2リッターガソリンエンジンモデルのみを設定していましたが、2025年6月に発電専用の1.2リッターガソリンエンジン＋モーターのハイブリッドモデルが登場。

こちらはシステム合計最高出力106馬力と、力強い走りを実現しています。

また、駆動方式は当初は前輪駆動のみとなっていましたが、2025年10月に待望の4WDグレードを追加。

「ダイナミックトルクコントロール4WD」という、路面状況に応じて前後輪の駆動力を自動制御するシステムを採用しており、安定した走行性能を生み出します。

そしてこの4WDグレードには、最高出力98馬力とパワフルな1リッターターボエンジンを搭載。

17インチアルミホイールや本革巻ステアリングホイールなど、走行性能以外にも装備が充実しているのが特徴です。

※ ※ ※

ロッキーとライズにはすでに4WDグレードが設定されていましたが、このようにレックスにもようやく4WDグレードが追加され、3兄弟全てが共通のラインナップとなりました。

これらの3モデルは、エクステリアや性能において“大きな違い”と言えるほどの差異は無く、むしろ「好みのメーカーのモデルを選択できる」楽しみがあるとも言えるでしょう。