BLACKPINKリサ、素肌際立つ大胆切り込みデザイン衣装に反響「服どうなってるの？」
【モデルプレス＝2025/12/06】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が12月5日、自身のInstagramを更新。素肌が際立つ大胆な衣装姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】K-POP人気美女「服どうなってるの？」大胆切り込みデザイン衣装話題
◆リサの大胆ステージ衣装に驚き
リサは「Singapore！ You were one of the loudest cities」と英語でコメントを添え、ステージでの姿を投稿。ぴったりとしたボディスーツ姿やショートパンツ、ビキニなど、美しい素肌が際立つ衣装姿を多数公開した。ボディースーツは脚の部分に大胆な切込みが入っているように見える特徴的なデザインとなっている。
◆リサの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「その服どうなってるの？」「ファッション女王」「スタイル良い」「かっこよすぎる」「びっくり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】