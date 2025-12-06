WATWING八村倫太郎、独創的なスタイリングに「狼男？」「ギャップすごい」と反響【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】八村倫太郎、狼男姿
オープニングのフォッションショーは、広島県出身のスタイリスト・矢田貝貴之氏によるスタイリングショー。八村は、獣のようなファーデザインのアイテムをレイヤードさせたコーディネート。
“TRIBE（トライブ）” をテーマに、架空の民族・集落を彷彿とさせる独創的なスタイリングを披露し、ネット上では「クールなランウェイでの笑顔のギャップがすごい」「狼男かな？」「ふわふわかわいい」と反響が寄せられている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】八村倫太郎、狼男姿
◆八村倫太郎、独創的なスタイリング
オープニングのフォッションショーは、広島県出身のスタイリスト・矢田貝貴之氏によるスタイリングショー。八村は、獣のようなファーデザインのアイテムをレイヤードさせたコーディネート。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】