鎮西寿々歌（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/06】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。

【写真】「紅白」出場決定の27歳アイドル、トレンドメイクで雰囲気ガラリ

◆鎮西寿々歌、そばかすメイクで魅力放出


「SPECIAL COLLECTION」に初参加となった鎮西。軽やかな素材感を重ねた“こなれ”ファッションを披露し、美しい肩やデコルテを輝かせた。また、そばかすを施したメイクをオン。新たな魅力を放出した。さらに、ステージトップでは扇子を頬に添えウインク。会場中の視線を独占していた。

オープニングのフォッションショーは、広島県出身のスタイリスト・矢田貝貴之氏によるスタイリングショー。“TRIBE（トライブ）” をテーマに、架空の民族・集落を彷彿とさせる独創的なスタイリングを披露。和・ミリタリー・デニムなど多様な要素を越境させたミックススタイルを軸に、レイヤードやシルエットで唯一無二の世界観を表現した。

◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」


「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】