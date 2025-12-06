FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、そばかすメイクで印象ガラリ 変形トップスの着こなしに視線集中【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】「紅白」出場決定の27歳アイドル、トレンドメイクで雰囲気ガラリ
「SPECIAL COLLECTION」に初参加となった鎮西。軽やかな素材感を重ねた“こなれ”ファッションを披露し、美しい肩やデコルテを輝かせた。また、そばかすを施したメイクをオン。新たな魅力を放出した。さらに、ステージトップでは扇子を頬に添えウインク。会場中の視線を独占していた。
オープニングのフォッションショーは、広島県出身のスタイリスト・矢田貝貴之氏によるスタイリングショー。“TRIBE（トライブ）” をテーマに、架空の民族・集落を彷彿とさせる独創的なスタイリングを披露。和・ミリタリー・デニムなど多様な要素を越境させたミックススタイルを軸に、レイヤードやシルエットで唯一無二の世界観を表現した。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「紅白」出場決定の27歳アイドル、トレンドメイクで雰囲気ガラリ
◆鎮西寿々歌、そばかすメイクで魅力放出
「SPECIAL COLLECTION」に初参加となった鎮西。軽やかな素材感を重ねた“こなれ”ファッションを披露し、美しい肩やデコルテを輝かせた。また、そばかすを施したメイクをオン。新たな魅力を放出した。さらに、ステージトップでは扇子を頬に添えウインク。会場中の視線を独占していた。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】