サッカーの２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が米国東部時間５日（日本時間６日）にワシントンＤＣ、ジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われ、８大会連続８度目の出場となるＦＩＦＡランク１８位の日本はＦ組で、同７位オランダ、同４０位チュニジア、欧州予選プレーオフ（ＰＯ）Ｂ組（スウェーデン、ウクライナ、ポーランド、アルバニア）の勝者と戦うことが決まった。スポーツ報知評論家の北澤豪氏が日本の１次リーグを展望した。

Ｗ杯出場枠は増えたが、日本のＦ組は今までと変わらない厳しさを感じた。

欧州プレーオフのチームが同組になったことが一番だろう。どこが勝ち上がってきても難敵だ。スウェーデンはトリッキーさはないが、逆に大崩れもない。安定感が持ち味。ポーランドは個々の能力が高い。あまり知られていないアルバニアもまとまりがあり、スピード豊か。侮れない。ウクライナはアグレッシブさ、テクニック、フィジカルの強さを持ち合わせていて、トータルで言えばこの中で一番やりづらいかもしれない。

優勝を目指すのであれば、１次リーグは１位通過したい。初戦のオランダ戦が重要。オランダは最近、国際大会でとびっきりの成績は残せていないが、クーマン監督が選手に規律を持たせて勝負してくる好チーム。デヨングら中盤の真ん中の選手の質が高い。ここで後手に回ると、両サイドやＦＷにチャンスを与えてしまう。ＦＷガクポはチャンスメーカーであり、得点感覚にも優れている。最低でも勝ち点１を獲得して、ライバルと五分にしておきたい。

２戦目で対戦するチュニジアはアフリカ予選１０試合で無失点は、異常ともいえる成績だ。組織的な堅守速攻には要注意。これまで、日本にとっては好相性だったかもしれないが、以前とは違う。アフリカ勢の中でも戦術が洗練されている。ただ、負けられない相手であることも事実だ。

Ｆ組を１位か２位で勝ち上がると、決勝トーナメント初戦でＣ組の優勝候補ブラジル、モロッコと対戦するかもしれない。今大会は組３位までが決勝Ｔに出られる可能性があることから、１次リーグは消耗戦になるが、今の日本代表は攻守において選手層の厚みがある。狙うのはあくまで首位通過だ。（スポーツ報知評論家）