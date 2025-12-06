¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù9Ç¯±Û¤·¤ÎÂ³ÊÔ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡È¥Ë¥Ã¥¯¤ÎËÜ²»¡É¡¢´ÆÆÄ¡õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ¹¤¯
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¡£2016Ç¯¸ø³«¤ÎÁ°ºî¤«¤é9Ç¯¡¢·à¾ì±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬5Æü¤è¤êÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ½éÆü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï4²¯1223Ëü±ß¡¢Æ°°÷27Ëü8185¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è»Ë¾åÎòÂå1°Ì¤òÃ£À®¡£¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼4¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤òÈ´¤¡¢ÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â½éÆü¶½¹Ô¼ýÆþ¤Î¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë²Ú¡¹¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¢¨¶âÍËÆü½éÆüÂÐÈæ¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆüËÜÈÇÍ½¹ð
¡¡Ã¯¤â¤¬¡È²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¡ÉÍýÁÛ¶¿¡Ò¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ó¤Ç¡¢¥¦¥µ¥®½é¤Î·Ù»¡´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢¸µº¾µ½»Õ¤ÇÀµ¼°¤Ë·Ù»¡´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡È¥Ø¥Ó¡É¤Î±Æ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¤ÎÃÂÀ¸¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈºÇÂç¤ÎÈëÌ©¡É¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊª¸ì¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¨¡¨¡¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤À¡£ÈéÆù¤È¾Ð¤ß¤Î±ü¤ËËÜ²»¤ò±£¤·¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¸ø³«Ä¾Á°¡¢´ÆÆÄ¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¤¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥á¥ê¥Î¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î±Ç²è¤ÎÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤¬¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¡Û¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¸¥å¥Ç¥£¤¬¡È¤è¤ê¿¼¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤È¤Æ¤â¥¬¡¼¥É¤¬·ø¤¯¡¢ËÜÍè¤Ï´¶¾ð¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤·¤«¤·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢°ìÊý¤¬¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤Ï¡È¥¸¥å¥Ç¥£¤ò¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶²ÉÝ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¿´¤ÎÊÉ¤òÊø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¡¼¥¯¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¡ÈÉ¬Á³À¤ò»ý¤Ã¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¯¡É¤è¤¦¡¢±é½Ð¤È¤»¤ê¤Õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¿µ½Å¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤Ç¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤«¤é¡È¥«¥Ã¥³¤è¤¯ÉÁ¤¯¡É°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¥¤¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥á¥ê¥Î ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û»ä¤¿¤Á¤â¥Ë¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼´¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¡È¥¥Ä¥Í¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¡É¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤â¤è¤ê¶¯Ä´¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á°ºî¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³ÊÔÀ©ºî¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¡ÛÂ³ÊÔ¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡È¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¡É¤Ï¡£1ºîÌÜ¤Ï¡È2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦Êª¸ì¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬É¬¤ºÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¸¥å¥Ç¥£¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÉÁ¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ø¤ÎËÁ¸±¤ä¶Ã¤¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î³Ë¤Ï¤³¤Î2¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Îå«¤Î¿¼¤Þ¤ê¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÂ³ÊÔ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤ÏÀ©ºî¤ËÌó5Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÁ°ºî¤Î¸å¤Ë¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤òºî¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆËÜºî¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ò±Ç¤¹¶À¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£°·¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢º£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯5Ç¯Á°¡¢10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡ÈÉáÊ×Åª¤Ê¿Í´ÖÀ¡É¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í´ÖÀ¡×¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ë¤Ï¡Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¡ÛÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¸¥å¥Ç¥£¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Î¹¤Ø½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£²ó¤Ï¤È¤Æ¤â¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¡Ú¥¤¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥á¥ê¥Î ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û700¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤ÀºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬¡È²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¡ÉÍýÁÛ¶¿¡Ò¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ó¤Ç¡¢¥¦¥µ¥®½é¤Î·Ù»¡´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢¸µº¾µ½»Õ¤ÇÀµ¼°¤Ë·Ù»¡´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡È¥Ø¥Ó¡É¤Î±Æ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¤ÎÃÂÀ¸¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡ÈºÇÂç¤ÎÈëÌ©¡É¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊª¸ì¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Î¤Ï¡¢»ö·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¨¡¨¡¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤À¡£ÈéÆù¤È¾Ð¤ß¤Î±ü¤ËËÜ²»¤ò±£¤·¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¸ø³«Ä¾Á°¡¢´ÆÆÄ¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¤¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥á¥ê¥Î¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î±Ç²è¤ÎÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤¬¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¡Û¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¸¥å¥Ç¥£¤¬¡È¤è¤ê¿¼¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤È¤Æ¤â¥¬¡¼¥É¤¬·ø¤¯¡¢ËÜÍè¤Ï´¶¾ð¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤·¤«¤·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢°ìÊý¤¬¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤Ï¡È¥¸¥å¥Ç¥£¤ò¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶²ÉÝ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¿´¤ÎÊÉ¤òÊø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¡¼¥¯¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¡ÈÉ¬Á³À¤ò»ý¤Ã¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¯¡É¤è¤¦¡¢±é½Ð¤È¤»¤ê¤Õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¿µ½Å¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤Ç¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤«¤é¡È¥«¥Ã¥³¤è¤¯ÉÁ¤¯¡É°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¥¤¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥á¥ê¥Î ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û»ä¤¿¤Á¤â¥Ë¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼´¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¡È¥¥Ä¥Í¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¡É¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤â¤è¤ê¶¯Ä´¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á°ºî¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³ÊÔÀ©ºî¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¡ÛÂ³ÊÔ¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡È¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¡É¤Ï¡£1ºîÌÜ¤Ï¡È2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¦Êª¸ì¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬É¬¤ºÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¸¥å¥Ç¥£¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÉÁ¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ø¤ÎËÁ¸±¤ä¶Ã¤¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î³Ë¤Ï¤³¤Î2¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Îå«¤Î¿¼¤Þ¤ê¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÂ³ÊÔ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤ÏÀ©ºî¤ËÌó5Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÁ°ºî¤Î¸å¤Ë¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤òºî¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯¤ò¤«¤±¤ÆËÜºî¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ò±Ç¤¹¶À¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£°·¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢º£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯5Ç¯Á°¡¢10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡ÈÉáÊ×Åª¤Ê¿Í´ÖÀ¡É¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÑ¤ï¤ëÀ¤³¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í´ÖÀ¡×¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ë¤Ï¡Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å´ÆÆÄ¡ÛÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¸¥å¥Ç¥£¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Î¹¤Ø½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£²ó¤Ï¤È¤Æ¤â¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¾ì½ê¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¡Ú¥¤¥ô¥§¥Ã¥È¡¦¥á¥ê¥Î ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û700¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤ÀºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£