板垣李光人が背筋原作で映画初主演！累計32万部“怖すぎて人にすすめられない”『口に関するアンケート』2026年公開
累計32万部を突破した背筋さんの小説『口に関するアンケート』が、板垣李光人さんの単独初主演、『呪怨』の清水崇監督によって実写映画化される。前作『近畿地方のある場所について』が興収15.5億円の大ヒットを記録した、背筋×ホラー映画の第2弾となる。
【画像】原作小説の不気味な表紙を彷彿とさせるビジュアル
■スマホサイズの“小さすぎる”ホラー小説が32万部のベストセラーに
女性の口元が大きく写された不気味な表紙、奇妙なタイトル、そしてスマートフォンよりも小さいサイズ感--書店に並ぶ数多の小説と一線を画す書影。それが『口に関するアンケート』(著者・背筋／ポプラ社)だ。
たった60ページという短編ながら、読者の背筋を凍らせる“新感覚の読書体験”として、SNSを中心に「小さすぎて逆に怖い」「怖すぎて人にすすめたくてもすすめられない」「読んだ感想を何一つ言えない」と話題が拡散。2024年9月の刊行から瞬く間にベストセラーとなり、累計32万部を突破。発売から1年が経った現在でも勢いは衰えず、「2025年上半期ベストセラー」にランクイン。今年6月発表の「このホラーがすごい！2025年版」では第4位を獲得するなど、注目を集め続けている。
■板垣李光人が初主演！「ホラー小説の概念が覆された」衝撃作への挑戦
主演を務めるのは、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で雨清水三之丞役を好演し、報道番組『news zero』にも出演するなど、多方面で才能を発揮する俳優・板垣李光人さん。本作が実写映画単独初主演となる。
板垣さんが演じるのは、墓地への肝試しを提案した大学生グループの一人、村井翔太。「背筋さんの原作を拝読した際、自分が抱くホラー小説の概念が覆されました」と原作の衝撃を振り返り、「あの衝撃的な感覚を映画を観た方々にも味わっていただきたい。その想いをもとに映画だからこその体験をしていただくべく、監督をはじめとしたスタッフ、キャスト全員で創り上げました」と、初主演への意気込みを語った。
■『呪怨』清水崇監督が仕掛ける新たな恐怖体験
メガホンを取るのは、日本ホラー界の巨匠・清水崇監督。『呪怨』シリーズで日本人監督として初めて全米No.1を達成し、『犬鳴村』『ミンナのウタ』『あのコはだぁれ？』など、数々のヒット作を世に送り出してきた清水監督が、背筋作品の映像化に挑む。
「こんな小さな薄い本で!?って……でも背筋さんの世界に触れてみたかったし、板垣くんとも組んでみたかったので、引き受けました」と語る清水監督。撮影については「思いのほか順調で、有意義な体験でした」としながらも、「……今思えば、あれがいけなかったのかもしれません……映画を最後までお楽しみいただけたら幸いです。では、もういきますね」と意味深な言葉も。
原作者の背筋さんは、大ファンだと公言する清水監督とのコラボレーションに期待を寄せる。「私には想像もつかないような、新しくて怖くておもしろい映画に仕立てられるのでしょう」--両者が紡ぎ出す“新たな恐怖”への期待が高まる。
■あの夜、墓地で何が起きたのか？“不可解な証言”が導く衝撃の結末
心霊スポットとして有名な墓地に肝だめしに向かった大学生たち。しかし翌日、その中の1人の女子大生が忽然と姿を消してしまう。残されたのは、墓地を訪れた5人の大学生たちが語る“不可解な証言”だけだった。あの夜、いったい何が起きていたのか？証言から明らかになる“真相”は口にするのも恐ろしい衝撃的な結末だった……。
企画・プロデューサーの田口生己さんは、「途切れることのない緊張感、想像しただけで身の毛もよだつ恐怖、あっと言わせる展開、小説という枠を超えた“背筋さん”というエンタメにどっぷりと引きずり込まれました」と原作の魅力を語りつつ、「でもこの映画の結末を話すべきかは、ご覧になった皆さんでご判断ください」と不穏な言葉を残している。
■公式Xで展開される謎の音声アンケート--隠されたキャストは誰？
公式X(旧Twitter)アカウントでは、映画の世界観を体現した謎めいたプロモーションが展開中だ。投稿された音声には、セミの鳴き声とともにかすかな声が含まれているという。
「この音声を聞いてから下記のアンケートにお答えください」「この声、誰の声か分かりましたか？」--原作の特徴である“アンケート形式”を活かした参加型企画で、はやくも推理合戦が始まっている。
言ったら最後、その結末を“口にした瞬間”に起きる恐怖とは--。あなたは、この映画の真相を誰かに話すことができるだろうか。映画『口に関するアンケート』は2026年全国公開。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】原作小説の不気味な表紙を彷彿とさせるビジュアル
■スマホサイズの“小さすぎる”ホラー小説が32万部のベストセラーに
たった60ページという短編ながら、読者の背筋を凍らせる“新感覚の読書体験”として、SNSを中心に「小さすぎて逆に怖い」「怖すぎて人にすすめたくてもすすめられない」「読んだ感想を何一つ言えない」と話題が拡散。2024年9月の刊行から瞬く間にベストセラーとなり、累計32万部を突破。発売から1年が経った現在でも勢いは衰えず、「2025年上半期ベストセラー」にランクイン。今年6月発表の「このホラーがすごい！2025年版」では第4位を獲得するなど、注目を集め続けている。
■板垣李光人が初主演！「ホラー小説の概念が覆された」衝撃作への挑戦
主演を務めるのは、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で雨清水三之丞役を好演し、報道番組『news zero』にも出演するなど、多方面で才能を発揮する俳優・板垣李光人さん。本作が実写映画単独初主演となる。
板垣さんが演じるのは、墓地への肝試しを提案した大学生グループの一人、村井翔太。「背筋さんの原作を拝読した際、自分が抱くホラー小説の概念が覆されました」と原作の衝撃を振り返り、「あの衝撃的な感覚を映画を観た方々にも味わっていただきたい。その想いをもとに映画だからこその体験をしていただくべく、監督をはじめとしたスタッフ、キャスト全員で創り上げました」と、初主演への意気込みを語った。
■『呪怨』清水崇監督が仕掛ける新たな恐怖体験
メガホンを取るのは、日本ホラー界の巨匠・清水崇監督。『呪怨』シリーズで日本人監督として初めて全米No.1を達成し、『犬鳴村』『ミンナのウタ』『あのコはだぁれ？』など、数々のヒット作を世に送り出してきた清水監督が、背筋作品の映像化に挑む。
「こんな小さな薄い本で!?って……でも背筋さんの世界に触れてみたかったし、板垣くんとも組んでみたかったので、引き受けました」と語る清水監督。撮影については「思いのほか順調で、有意義な体験でした」としながらも、「……今思えば、あれがいけなかったのかもしれません……映画を最後までお楽しみいただけたら幸いです。では、もういきますね」と意味深な言葉も。
原作者の背筋さんは、大ファンだと公言する清水監督とのコラボレーションに期待を寄せる。「私には想像もつかないような、新しくて怖くておもしろい映画に仕立てられるのでしょう」--両者が紡ぎ出す“新たな恐怖”への期待が高まる。
■あの夜、墓地で何が起きたのか？“不可解な証言”が導く衝撃の結末
心霊スポットとして有名な墓地に肝だめしに向かった大学生たち。しかし翌日、その中の1人の女子大生が忽然と姿を消してしまう。残されたのは、墓地を訪れた5人の大学生たちが語る“不可解な証言”だけだった。あの夜、いったい何が起きていたのか？証言から明らかになる“真相”は口にするのも恐ろしい衝撃的な結末だった……。
企画・プロデューサーの田口生己さんは、「途切れることのない緊張感、想像しただけで身の毛もよだつ恐怖、あっと言わせる展開、小説という枠を超えた“背筋さん”というエンタメにどっぷりと引きずり込まれました」と原作の魅力を語りつつ、「でもこの映画の結末を話すべきかは、ご覧になった皆さんでご判断ください」と不穏な言葉を残している。
■公式Xで展開される謎の音声アンケート--隠されたキャストは誰？
公式X(旧Twitter)アカウントでは、映画の世界観を体現した謎めいたプロモーションが展開中だ。投稿された音声には、セミの鳴き声とともにかすかな声が含まれているという。
「この音声を聞いてから下記のアンケートにお答えください」「この声、誰の声か分かりましたか？」--原作の特徴である“アンケート形式”を活かした参加型企画で、はやくも推理合戦が始まっている。
言ったら最後、その結末を“口にした瞬間”に起きる恐怖とは--。あなたは、この映画の真相を誰かに話すことができるだろうか。映画『口に関するアンケート』は2026年全国公開。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。