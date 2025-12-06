TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。産後初の公の場に出て仕事復帰した心境を綴りました。
 

「お仕事本格復帰ーーー！！産後二か月、初公の場！でした」と綴り、東京コミコン2025のステージに登壇した中川さんは、「久しぶりにメイクしてもらってスタイリングしてもらって　トークステージ！　緊張したードキドキしたー！」と振り返ります。
 



「お仕事の時だけはエクステつけてもらえて大好きなロングヘアになれたよ！　久しぶりにキラキラを使ったメイクも楽しかった！」と、久しぶりのメイクアップを満喫したようです。

 



また、「緊張したけど　やっぱりわたしはお仕事大好きだなぁと改めて思いました　好きなことを言語化したり　誰かに笑顔になってもらえたり」と、仕事復帰の喜びも綴っています。

 



中川さんは「ずっと双子に向き合って家にいる初めての日々　久しぶりにお仕事に出かける時、後ろ髪引かれながらだったけど　あらためて中川翔子として、さらに母として新しく増えた強くなれたポジティブな面も今後出せたらいいな！」と、改めて仕事への意欲を示しました。

 



そして「たくさんの人に支えていただきながら　助けていただきながら　お仕事も母も頑張っていきたいと思いますので　感謝を忘れず精進していきます　これからもよろしくお願いします！」と綴っています。

 



担当:芸能情報ステーション