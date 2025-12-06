三山凌輝さんが、Life Community “GOMASU” 発足記念記者発表会に登壇しました。



【写真を見る】【 三山凌輝 】結婚＆第一子誕生後初の公の場「今後の活動も楽しんで追ってもらえたら」





女優・趣里さんとの結婚・出産報告後初の公の場となった三山さんは、「久々のフラッシュだ」「ご無沙汰してます」と取材陣に向けて笑顔で挨拶しました。

今回三山さんが立ち上げたファンコミュニティ事業『GOMASU』は、三山さんを中心にファンとアーティストという垣根を越えて新たなものを創造するメディア&コミュニティです。三山さんのアーティスト活動からイベント、グッズなども発信します。





今回の事業発足に対して三山さんは「一番最初にやりたいと思ったのがファンとの相互関係の築き方だった。」と語り、更に「自分って人間がどういう人間であるか思考を、ブレずにファンの皆さんには伝えてきた。“生きやすさ”を作るコミュニティを作っていきたい。」と意欲を語りました。

そんな事業第一弾として、東京で唯一のあんかけパスタ専門店『親父のあんかけパスタ』を12月13日にオープン予定の三山さん。







地元である名古屋の名物料理をセレクトした理由について三山さんは、「幼少期の頃からたくさん食べてたマスターの味がありまして、それが世界一美味しいあんかけパスタだった。僕の人生はあんかけパスタで一つ形成されてたとしても過言ではなかったので、その味をみんなにもっと食べてもらいたい、絶やしてはいけない文化だと思ったんです。」と明かしました。

続けて「本当に美味しいんですよ。あの味を食べれない、紹介できない、食べてもらえないってなるとこんなに心にぽっかり穴が開くんだと思った。」とあんかけパスタへの溢れる愛を語りました。

更に「食は人間の私生活に一番近いエンターテイメント」と語った三山さん。「例えば僕あの人嫌い、僕あの人好きって人間関係にあったとしても食べ物に罪はない！」「ぜひ、この食というものの身近さの中で、僕が築き上げた場所で、ここの味を食べていただきたい」と訴えました。







最後に「この話を、“味”で受け止めてください！一緒に食べて楽しんでもらって、幸せな気持ちを共有して、今後のGOMASUだったり三山凌輝の活動を楽しんで存分に追ってくれればと思っております。」と力強く語りかけていました。

【担当：芸能情報ステーション】