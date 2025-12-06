赤い培養液の中でピクピクと動くiPS心臓。様々な臓器などの細胞に変化する「iPS細胞」約2億個で作られ、生きた心臓のように拍動する立体モデルで、大阪・関西万博でも展示され人気を博した。

ノーベル賞受賞となったiPS細胞の開発。京都大学iPS細胞研究所の山中伸弥教授が、世界で初めて作製してから2026年で20年。治療法の確立は？米中の研究は？医療の未来はどうなるのか？

山中教授と長年共同研究を行い、iPS細胞での心臓治療の研究を推し進めてきた大阪大学の澤芳樹名誉教授は、「心臓病で死なない世界も不可能ではない」と語る。

澤名誉教授に「医療の未来」について聞いた。

――澤教授のこれまでの研究開発は？

山中伸弥教授（京都大学iPS研究所 名誉所長）がiPS細胞を作製し、私たちも翌年から共同研究を始めました。2012年に山中教授がノーベル賞を受賞したことを受け、大きなプロジェクトが始まりました。

ヒトへの応用と実用化を10年かけて進めるというプロジェクトでしたが、最初はできるかどうか厳しかったんですが、いろんなことを乗り越えて、2020年最初の患者さんの治験を行いました。現在は治験も終わり、（厚生労働省に医療機器製造販売の）承認を得るための申請しているという段階です。

■動くiPS心臓 メカニズムは？

――iPS心筋シートとiPS心臓、どういう技術なのでしょうか？

iPS心筋シートは現在治療に使っている段階のものです。拍動を見えやすくするよう工夫して展示しているので、“踊るポテトチップス”と呼ばれたりもしていますが、治療する時はこんなに動きません。このまま心臓の表面に貼り付けるだけで徐々に心臓が元気になるという、まさに今、承認を受ける段階まで来た治療方法ですね。

iPS心臓もメカニズムは一緒です。iPS心筋シートはフラットなシートに心筋細胞をまいているのですが、iPS心臓は心臓の形をした鋳型、正確に言うと心臓の形のようにくり抜いたコラーゲンの薄い膜に心筋細胞を巻いています。

そもそもが、心筋細胞というのは一個一個は実はバラバラに動くんですけど、隣同士の心筋細胞同士はどっちかが、電気の力が強い方に合わせていると一緒に動くように、コンセントのようなタンパク質を持っているんですね。つながっていると一緒に動き出す。それがあちこちで動いてるのが、だんだんみんな結合して、オーケストラのように協調し合って動くようになる。

iPS心臓は、世界で初めて心臓の形で動いているのを表現できたというものではありますが、まだ治療という観点からいうと第一歩ですね。

大きさも、かなり小さく、実際のヒトの心臓は握りこぶしくらいの大きさですが、iPS心臓はまだ親指くらいのサイズです。

治療に応用していくためには、まだまだたくさんのブレイクスルーが必要ですが、これから次世代の研究者や子どもさん達が興味を持って、治療に使えるまでに発展させて欲しいと思っています。

■“心臓病で死なない世界”へ 実用化の道筋は

――治療法の確立という段階に来ているiPS心筋シートですが、今後、どのように実用化が進むのでしょうか

私たちは、患者さんにどう治療したら良いのか、どれぐらいのポテンシャルなら本当に治るかを研究してきました。

iPS細胞は、いろんな細胞に分化するものですから、ヒトの体の中に入ると良性の腫瘍になります。それを腫瘍にならないように、心筋細胞だけに分化誘導する方法ですとか、どれぐらいの程度ならどう効くかとか、そういう研究を進めてきました。そして、8人の患者さんに治療させていただいて、みなさん5年経った今、元気にされているし、社会復帰されているんですね。

治療した方は、1から4まである心不全のランク（4が心臓移植が必要とされる状況）のレベル3程度の方々なんですが、術後3か月、6か月と良い経過をたどって、1年ともなると、半数はほぼ正常な状態に回復。残りの方も日常生活は問題なくできるところまで来ています。

結果、患者さんの「生活水準」が上がるんですね。生活制限があった方々が社会復帰して、ゴルフもできるようになったとかですね、ちょっと良くなり過ぎたのか、宴会に行き過ぎた方もいて。100%完全に治ったわけではないんですが、規則正しく過ごせば日常生活は十分送れている状況です。

このような治療を適応となる方にできれば、元気に天寿を全うできるようになる、『心臓病で死なない世界は不可能ではない』と私は思ってます。

――心筋シートが実際の治療においては、どういった効果を発揮するのでしょうか？

このシートを特に左の心臓の表面に貼り付けるんですが、胸を横から少し切るだけという、ごく簡単な手術法です。胸を開け、心臓の表面にシートをおいて、胸を閉じるだけなんです。なので全身麻酔をして1時間ぐらいで簡単に終わる手術です。

一番のポイントは、新しい血管を作ったりするいろんな因子です。心筋梗塞が度々起こると、心臓への血流が減り、バイパス手術などをしても十分に血が行き渡らない症状の患者さんがおられますが、そのような方に治療をすると、血管を作る因子が出てくるんです。

どういうことかというと、心臓が弱っている場所は因子を求めるシグナルを出しているんですね。これがなかなか絶妙なところで、このシートによって、シグナルがでているところに血管を作る因子が流れていくので、血管が繋がってきて、血が十分まわってくる。

血液がたくさんの酸素それからエネルギーを運ぶので、血の流れを回復させるとやっぱり元気になるっていうのが、今は考えられるメカニズムですね。

術後1週間で患者さんは、「何か感じが違ってくる」とか「手足が温かくなってくる」と変化を感じられて、約1か月後に退院される頃には、大体皆さん非常に良い状況になります。日常生活では、満足していただけるぐらいまで来ているのかなと思っているんですけどね。

■大盛況だった万博での展示 各国から要人も来場

――iPS細胞を使った新治療法を待つのは日本だけではなく、マレーシアのマハティール元首相もiPS心臓を見に来日したようですね。

たまたまマレーシアで報道されたみたいで、それを見て突然、この心臓だけを見に来られたんです。元首相ご自身はドクターですが、心不全でいらっしゃるんですね。ずっと黙々と見ていらっしゃって、帰り際に「この技術で俺の手術をやってくれるか」と言われたので、「もちろんです」って言いましたけどね。

世界で死亡原因の一位は、日本以外はほとんどの国が心臓病なんですね。そういう意味でもやっぱり世界の人が待ち望んでいるのかなと思っていますので、一刻も早く普及させたいです。

実はサンフランシスコから帰ってきたところなんです。何をしに行ってきたかというと、これをどう普及させるか、いろんな方々と相談して普及の作戦を立てている。

また、アメリカで治療をするにはFDA（食品医薬品局）の承認が必要なんですが、スタンフォード大学との共同研究で、豚の心臓でのデータをもとにFDAの承認を得ようとしています。一刻も早くヒトへの治験を始めて、アメリカでもこの治療を待ち望んでらっしゃる方に、治療をさせていただきたいなと思っています。



■トップランナーは日本？研究はアメリカや中国でも…

――今このiPS細胞をめぐる研究は世界の中で日本がトップランナーであると認識してよろしいですか。

山中先生がノーベル賞を取られた後、政府が従来ではないレベルの研究費を出してくれたのが大きかったと思います。臨床試験だけでなく、より簡単な細胞の移植・投与方法の研究など、50以上のプロトコールが走ってます。ですから、本当に世界のトップランナーに間違いないと思います。一方で、やはり世界の研究開発というのも非常にスピード感を持って進められているので、足音はもうすぐそこまで来ているのかなとも思いますね。幸い心臓は、アメリカの状況をみるとまだなかなかそれほど進んでないのかなと。だから、iPS心筋シートを早く普及させることによって、たくさんの方を治す、そういう次のステップに進むのに加速しないといけないのかなと思っています。

――世界では熾烈な争いもありますが、ほかの国に日本が迫られているような感覚はいかがですか？

日本はですね、科学技術、特に基礎研究技術は極めて高いと。今年のノーベル賞も、大阪大学から坂口志文先生が取られて、日本の科学技術、特に基礎研究の高さを世界に知らしめられた。日本には、非常に大きな研究のポテンシャルがあるということですし、世界の中の位置づけは最先端を行ってるんだと思います。

ただ一方で、高い技術、レベルの基礎研究であっても、世界、人類に貢献するには、社会実装やビジネスというところを経て、製品化されて初めて成り立つんですが、どうも日本はそこに対する企業からの投資が弱いですね。そこを何とか変えていかないといけないんじゃないかなと。

中国とか、アメリカはそういう分野で非常に加速度が大きい、日本ももっともっと頑張らないといけないんじゃないか。ですから、山中先生のノーベル賞後の基礎研究の研究費が大きく付いて、臨床研究のところまで人に投与するとこまでは来ているんだけども、それを本当に製品化して、最終的に世界に貢献するというところまではなかなかちょっと進みが急にそこで加速度が落ちてくる。

そうした時に中国やアメリカがバッと抜いてしまうような、そういうことを危惧していて、ですから私も一刻も早くアメリカで治験をしないといけない。

私のスローガンは「心臓病で死なない世界を作る」です。大きなことを言ってるようですけど、私は的確に適切に治療が患者さんに届けば、心臓病でそう簡単には亡くならなくなるんじゃないかと考えています。

いろんなことがこの10年で本当に進化しました。それを考えると、次の10年、その次の10年、30年、50年したらもう、人生100年時代、健康寿命延伸で元気で老衰で亡くなるようになっていくような時代になるのかなとも思ってます。