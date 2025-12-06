Ｆ１レッドブルのローラン・メキース代表は来季リザーブドライバーに降格する角田裕毅（２５）に復帰の「チャンスがある」と明言した。

海外メディア「ｓｕｐｅｒｓｐｏｒｔ」によると、メキース代表はアブダビ・グランプリ（ＧＰ）の行われるヤス・マリーナ・サーキットで報道陣に対し「ユウキにはもう一度チャンスが与えられることを願っているし、そう思っている」と話すと「彼は来年リザーブになります。何が起こるかわかりません。我々はこれまでドライバーの決定をかなり迅速に行うことで有名です」と語ったという。

同代表は「２０２４年の終盤、ユウキは良い走りをしていました。リアム（ローソン＝ニュージーランド）が昇格する現実は受け入れるのが困難だったでしょう」とし「彼は当時チームとともにすべてを最大限に生かす目標を掲げました。すると（第３戦の日本ＧＰでは）レッドブルでレースをしていた。ですから将来は何が起こるかわかりません」と語った。

角田をめぐっては来季以降のハース移籍が浮上しているなど、早くもＦ１復帰が取り沙汰されている。メキース代表は「もう一度チャンスをつかむための大きな力があると確信している」と再起を期待した。