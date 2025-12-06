◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

２３位から浮上を狙った２０２３年賞金王の中島啓太（フリー）は３バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１とスコアを落とし、通算６オーバーでホールアウトした。「なかなかうまくいかない。ティーショットは全然問題なく、すごく気持ち良く打てているけど、アイアンショットが芯に当たっていない」と振り返った。

１４番、フェアウェーからの残り１３４ヤードの第２打。右から６ヤードに切られたピンをピッチングウェッジで狙っていったが「そこでまた芯に当たらず、外してはダメな方に行ってしまった」。砲台グリーンの右手前に外し、４オン２パットのダブルボギーを喫した。第３ラウンドでトリプルボギーをたたいた１８番パー３では、グリーン右バンカーからピン下２メートル半に運びパーをセーブした。

２０２３年は２位、昨年は４位の大会。今年は初日から７２、７３、７１と、まだアンダーパーがない。「明日の最終日は２０人ぐらい地元から応援に来てくれる。スタート時間が早いのが申し訳ないけど、最後はいいゴルフをして、楽しんで帰ってもらえるようにしたい」と意気込んだ。