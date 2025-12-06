前後で楽しいミッキーモチーフ柄！ベルメゾン ディズニー「コード刺繍ニット」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ミッキーモチーフとモノトーンの組み合わせが大人かわいい、ディズニーデザイン「コード刺繍ニット」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「コード刺繍ニット」ミッキーモチーフ
© Disney
価格：7,990円（税込）
サイズ：S〜M、L〜LL
生地：＜ニット＞アクリル65%、ナイロン35%
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ミッキーモチーフデザインのニット。
程よい厚みで着やすく、モノトーンカラーなのでコーディネートしやすく重宝しそう！
そしてゆったりしすぎない、ベーシックなフォルムなのもポイントです。
© Disney
カラーは清楚な雰囲気の「オフホワイト」と、
© Disney
シックで大人っぽい「ブラック」の2色展開。
どちらもミッキーモチーフのコード刺繍があしらわれ、前後でデザインがつながっています☆
© Disney
後ろには「ミッキーマウス」のグローブの刺繍が◎
© Disney
前から見ても、後ろから見ても楽しめる刺繍で、とってもかわいい☆
大胆なデザインながら上品に着れるのも魅力的です！
© Disney
＜デザインアップ＞
コード刺繍が立体的でぷっくりとした仕上がりに。
© Disney
＜素材アップ＞
身生地はほどよい厚みのアクリル混ニットを使用しています。
パンツにもスカートにも合って着回し力抜群！
ミッキーモチーフとモノトーンの組み合わせが大人かわいい、ディズニーデザイン「コード刺繍ニット」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
