今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ミッキーモチーフとモノトーンの組み合わせが大人かわいい、ディズニーデザイン「コード刺繍ニット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「コード刺繍ニット」ミッキーモチーフ

© Disney

価格：7,990円（税込）

サイズ：S〜M、L〜LL

生地：＜ニット＞アクリル65%、ナイロン35%

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのニット。

程よい厚みで着やすく、モノトーンカラーなのでコーディネートしやすく重宝しそう！

そしてゆったりしすぎない、ベーシックなフォルムなのもポイントです。

© Disney

カラーは清楚な雰囲気の「オフホワイト」と、

© Disney

シックで大人っぽい「ブラック」の2色展開。

どちらもミッキーモチーフのコード刺繍があしらわれ、前後でデザインがつながっています☆

© Disney

後ろには「ミッキーマウス」のグローブの刺繍が◎

© Disney

前から見ても、後ろから見ても楽しめる刺繍で、とってもかわいい☆

大胆なデザインながら上品に着れるのも魅力的です！

© Disney

＜デザインアップ＞

コード刺繍が立体的でぷっくりとした仕上がりに。

© Disney

＜素材アップ＞

身生地はほどよい厚みのアクリル混ニットを使用しています。

パンツにもスカートにも合って着回し力抜群！

ミッキーモチーフとモノトーンの組み合わせが大人かわいい、ディズニーデザイン「コード刺繍ニット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

