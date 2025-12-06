第105回全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。

注目の初出場・慶応志木（埼玉第2）は1回戦で青森山田（青森）と激突。また、シート校から外れた東海大大阪仰星（大阪第1）は坂出第一（香川）、常翔学園（大阪第2）は茗渓学園（茨城）と対戦することになった。

今回は記念大会のため、過去4大会の予選参加チームの多さを基準に埼玉、千葉、神奈川、愛知、福岡からは2校選出し、出場校は例年より5校多い56校だった。

選手宣誓は関西学院（兵庫）の西浦章博主将に決まった。

【1回戦の組み合わせ】

東海大大阪仰星（大阪第1）―坂出第一（香川）≪勝者が佐賀工（佐賀）と対戦≫

中部大学春日丘（愛知第1）―岐阜聖徳学園（岐阜）

大分東明（大分）―若狭東（福井）

昌平（埼玉第1）―四日市工（三重）

遠軽（北北海道）―尾道（広島）

茗渓学園（茨城）―常翔学園（大阪第2）≪勝者が桐蔭学園（神奈川第1）と対戦≫

石見智翠館（島根）―早稲田実業（東京第2）≪勝者が東福岡（福岡第1）と対戦≫

青森山田（青森）―慶應志木（埼玉第2）

鹿児島実業（鹿児島）―コザ（沖縄）

筑紫（福岡第2）―城東（徳島）

聖光学院（福島）―近大和歌山（和歌山）

明和県央（群馬）―山梨学院（山梨）≪勝者が東海大相模（神奈川第2）と対戦≫

倉敷（岡山）―土佐塾（高知）≪勝者が京都成章（京都）と対戦≫

松山聖陵（愛媛）―東海大静岡翔洋（静岡）

盛岡工業（岩手）―高鍋（宮崎）

長崎北陽台（長崎）―富山第一（富山）

立命館慶祥（南北海道）―仙台育英（宮城）

専大松戸（千葉第2）―秋田工業（秋田）≪勝者が御所実業（奈良）と対戦≫

光泉カトリック（滋賀）―山形中央（山形）≪勝者が大阪桐蔭（大阪第3）と対戦≫

倉吉東（鳥取）―飯田（長野）

高川学園（山口）―目黒学院（東京第1）

日本航空石川（石川）―北越（新潟）

関西学院（兵庫）―九州学院（熊本）

流通経大柏（千葉第1）―名古屋（愛知第2）≪勝者が国学院栃木（栃木）と対戦≫

【シード校】

国学院栃木（栃木）

桐蔭学園（神奈川第1）

東海大相模（神奈川第2）

京都成章（京都）

大阪桐蔭（大阪第3）

御所実業（奈良）

東福岡（福岡第1）

佐賀工（佐賀）