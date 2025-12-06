【高校ラグビー】組み合わせ決定 初出場の慶応志木は青森山田と激突 ノーシードの強豪校は？
第105回全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。
注目の初出場・慶応志木（埼玉第2）は1回戦で青森山田（青森）と激突。また、シート校から外れた東海大大阪仰星（大阪第1）は坂出第一（香川）、常翔学園（大阪第2）は茗渓学園（茨城）と対戦することになった。
今回は記念大会のため、過去4大会の予選参加チームの多さを基準に埼玉、千葉、神奈川、愛知、福岡からは2校選出し、出場校は例年より5校多い56校だった。
選手宣誓は関西学院（兵庫）の西浦章博主将に決まった。
【1回戦の組み合わせ】
東海大大阪仰星（大阪第1）―坂出第一（香川）≪勝者が佐賀工（佐賀）と対戦≫
中部大学春日丘（愛知第1）―岐阜聖徳学園（岐阜）
大分東明（大分）―若狭東（福井）
昌平（埼玉第1）―四日市工（三重）
遠軽（北北海道）―尾道（広島）
茗渓学園（茨城）―常翔学園（大阪第2）≪勝者が桐蔭学園（神奈川第1）と対戦≫
石見智翠館（島根）―早稲田実業（東京第2）≪勝者が東福岡（福岡第1）と対戦≫
青森山田（青森）―慶應志木（埼玉第2）
鹿児島実業（鹿児島）―コザ（沖縄）
筑紫（福岡第2）―城東（徳島）
聖光学院（福島）―近大和歌山（和歌山）
明和県央（群馬）―山梨学院（山梨）≪勝者が東海大相模（神奈川第2）と対戦≫
倉敷（岡山）―土佐塾（高知）≪勝者が京都成章（京都）と対戦≫
松山聖陵（愛媛）―東海大静岡翔洋（静岡）
盛岡工業（岩手）―高鍋（宮崎）
長崎北陽台（長崎）―富山第一（富山）
立命館慶祥（南北海道）―仙台育英（宮城）
専大松戸（千葉第2）―秋田工業（秋田）≪勝者が御所実業（奈良）と対戦≫
光泉カトリック（滋賀）―山形中央（山形）≪勝者が大阪桐蔭（大阪第3）と対戦≫
倉吉東（鳥取）―飯田（長野）
高川学園（山口）―目黒学院（東京第1）
日本航空石川（石川）―北越（新潟）
関西学院（兵庫）―九州学院（熊本）
流通経大柏（千葉第1）―名古屋（愛知第2）≪勝者が国学院栃木（栃木）と対戦≫
【シード校】
国学院栃木（栃木）
桐蔭学園（神奈川第1）
東海大相模（神奈川第2）
京都成章（京都）
大阪桐蔭（大阪第3）
御所実業（奈良）
東福岡（福岡第1）
佐賀工（佐賀）