バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第7話にて、日本人ギタリストのケイテンがデビューへの切実な思いを明かし、涙を見せた。

【映像】糸が切れたように倒れ込み…泣いてしまう日本人ギタリスト

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

仲の良い友がライバルに…ソロバトルで心を痛める

日本人ギタリストのケイテン（18歳）は、アメリカのバークリー音楽大学に奨学金で入学した注目の参加者。各チームが様々な表現者とコラボレートする第4ラウンドのコラボユニットバトルで、彼のチームは、韓国のジャズ界をリードするサックスプレイヤーのシン・ミョンソプとコラボする。ミョンソプもバークリー出身で、ケイテンは彼と「僕は1年通って、2学期は休学してここに来ました」と、和やかに会話を交わしていた。

チームのギタリストはケイテンとイ・ユンソ（25歳）の2人だが、このバトルに参加できるのは1人のみ。1つ前のバトルでは一緒に切磋琢磨して仲を深めた2人が、今回はライバルとなってしまう。ケイテンは「番組に参加しながら、デビューへの気持ちがますます強くなっています。僕は心から楽しんで幸せを感じている。スーパースターになりたいという気持ちに変わりはありません」と意気込みを見せた。

ケイテンとユンソはそれぞれソロで演奏を披露し、参加者を決めることに。先鋒のケイテンは堂々とした演奏を見せ、続いてユンソも負けじと好プレイを披露する。メンバーによる審議の結果、ユンソがバトルに勝利した。

発表の前から緊張で震えていたケイテンは、糸が切れたように仲間の膝に倒れ込み、泣き出してしまう。「心が痛む」「泣かないで」と励ますメンバー。ケイテンは「本当に心が落ちました。人生までと言ったらおかしいですが、この番組の影響がすごいので…。ここでデビューしたいです」と切実な思いを明かし、ユンソは「僕も胸が痛む」とため息をついて、ケイテンを抱きしめて励ました。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）