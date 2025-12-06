◇柔道グランドスラム（GS）東京大会第1日（2025年12月6日 東京体育館）

女子52キロ級で世界選手権覇者の阿部詩（25＝パーク24）が決勝進出を決めた。

初戦（準々決勝）はナンディンエルデネ（モンゴル）と対戦し、得意の袖釣り込み腰で技ありのポイントを取って優勢勝ち。続く準決勝は、当大会昨年優勝の大森生純（25＝JR東日本）との日本勢対決となった。

先に技を繰り出して優位に試合を進め、開始から1分50秒過ぎに右からの大外刈りで有効。その後も相手の技を封じて優勢勝ちを収め、決勝進出を決めた。

今年6月の世界選手権で同時派遣だった同学年の2人。4月の全日本選抜体重別選手権では決勝で対戦し、阿部詩が一本勝ちを収めていた。大森は通算5度目の対戦で阿部詩からの初勝利を狙ったが、今回も届かなかった。

ベスト4に進出した4人は全員日本勢。もう一つの準決勝は、坪根菜々子（26＝自衛隊）が藤城心（24＝三井住友海上）に優勢勝ちを収めた。

決勝は阿部詩と坪根菜々子の対戦に。阿部詩は今年6月の世界選手権を制しており、今大会で優勝すれば来年の世界選手権（来年10月、アゼルバイジャン・バクー）の代表に内定する。大会前には「日本人選手4人出るので簡単には勝てない戦いになるけど、最後しっかり投げきる柔道をしたい」と話していた。代表内定を懸け、レベルの高い日本勢同士の大一番に臨む。