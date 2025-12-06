バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第7話にて、人気アイドル・STAYCのシウンとのコラボステージが注目を集めた。

【映像】脚長すぎる！ステージに立った人気アイドル

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

「海兵隊時代にテレビで見ていた」アイドルが登場！

各チームが様々な表現者とコラボレートする第4ラウンドのコラボユニットバトル。ハンビン・キム（30歳）のチームが訪れたのは、あるアイドルの所属事務所だ。一体誰が登場するのかとメンバーが待っていると、そこに現れたのはSTAYCのシウン。STAYCは2020年にデビューした6人組ガールズグループで、シウンはそのメインボーカルであり、オールラウンダー的な存在だ。

華やかなシウンの登場に「わあ！」「3年前、海兵隊時代にテレビで見ていたSTAYCでした」「夢なのか現実なのか」と沸き立つメンバー。観客の心を掴むため、ウインクの練習をしてみたり、STAYCの特徴的なダンスを一緒に踊ってみたり、楽しみながら彼女との交流を深めていく。

シウンとの初めてのリハーサルでは、ボーカルのサギソモル（23歳）がハーモニーに苦戦。「自分の力不足をわかっているので心配でした。ハーモニーのセンスがあまりないので…」と不安げな表情で何度も失敗してしまい、どんどん自信を失っていく。そんな彼にシウンは「萎縮したら、ステージでも萎縮してしまうよ」とエールを送った。

本番のステージに、シウンはまるで雪の妖精のような白いオフショルダーのミニドレスで登場、会場は大歓声に包まれた。圧倒的なプロポーションの美しさに「もう眩しい！」「めっちゃ綺麗」と参加者も虜になるシウン。披露する楽曲は、切ないメロディが耳に残るユンナ「Event Horizon」。まずはシウンが見事な美声を響かせ、そこにサギソメルも、笑顔を交えながら美しいハーモニーを重ねる。

終盤ではシャボン玉が幻想的に舞い、幸福感に満ちたステージで観客に感動を起こした。視聴者からは「きれい」「脚長い」「ミニスカートすごい」「美しい〜」と、絶賛のコメントが多数起こっていた。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）