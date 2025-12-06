シンガポール在住のタレント福田萌（40）が5日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。夫とのなれそめについて語った。

福田は2012年に「オリエンタルラジオ」中田敦彦と結婚。13年に第1子長女、17年に第2子長男が誕生。21年3月に家族でシンガーポールに移住し、23年に第3子次男が生まれている。

番組では福田のシンガポールでの生活に密着。スタッフから中田との出会いについて尋ねられる場面があった。

出会いは11年で番組共演をキッカケにSNSでのやり取りを開始。「中田さんは芸人さんだから出会いも多い。もしかしたら遊び人かもしれない“真のチャラ男は俺でした”みたいなことかも」と第一印象を振り返った。

「警戒しながら」初デートに望んだという福田。「和食屋さんでご飯食べて…。彼が“ロケで文房具屋さんに行った”と。“僕のお気に入りの文房具を、今日お土産で持って帰ってください”って渡されたのが同じ種類のボールペン10本と同じ形のメモ帳が10冊」だったと明かした。

その瞬間「あ、たぶんこの人めっちゃモテないだろうな」と確信したと苦笑。「その次に、私ディズニー好きだから“ディズニー一緒に行きましょうね”ってなって。そしたら彼が閉園後に“今日は最後のアトラクションがあります”って言って、駐車場行ったらリムジンが停まってて…。メモ帳、ボールペン、リムジンって…、多分この人凄い頑張ったんだなって。凄い純粋な人かもしれないって。リムジンの中で“お付き合いしてください”って…それでお付き合いすることになりました」と振り返った。