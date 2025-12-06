ノルウェーやセネガルと同組に…フランス代表指揮官「最も厳しいグループの一つ」

フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が、FIFAワールドカップ26の組み合わせが決定したことに言及した。



FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が5日に行われ、フランス代表はグループIに入り、セネガル代表、ノルウェー代表、FIFAプレーオフトーナメント2の勝者（ボリビア代表／スリナム代表／イラク代表）と対戦することが決定した。



対戦相手が決定した後、フランス紙『レキップ』の取材に応じたデシャン監督は「最も厳しいグループの一つだろう。もし、そうでないなら、最も厳しいグループだと思う」と語った。



続けて、「（セネガル代表は）競争力のある代表チームだ。予選を終えたノルウェーについても同じ意見だ。彼らはヨーロッパでも屈指の強豪だ」と対戦相手の印象を明かしながら、「もちろん野心はあるけど、謙虚さも必要だ。次のことを考える前に最初から良いパフォーマンスを発揮する必要がある」と意気込みを口にした。