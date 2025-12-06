女優で声優の戸田恵子が4日に自身のアメブロを更新。聖年（jubilee）を迎えたイタリア・ローマを訪れていることを報告した。

この日、戸田は「わたくし、ローマに着きました！」と切り出し「今年はjubileeということで、意を決して！来ちゃいました！」と現地での写真を公開。過去の聖年について「前回のjubileeの時が43歳、この年は2000年で大聖年でしたね。嗚呼、その時に来れば良かったー！」と振り返り「考えてみるとチャンスは人生においてほんの数回なんですね」としみじみつづった。

また、次回の聖年には93歳になることに触れ「これはもう無いので、、、」と今回の旅が貴重な機会であることを強調。「一度もjubileeの年には来たことが無いので、なんとか今年こそ！なんて思ってました」と念願の訪問であったことを明かし「聖年にローマを訪れて赦しをもらおうー！ちゃっかりさんです」とお茶目につづった。

旅のプランについては「例によって弾丸です」と明かす一方、ローマ市内の観光は初めてだといい「今回は目指せ！ザ・お上りさんコースです」と意気込みをコメント。最後に「飛行機4時間以上の遅延で、到着は、こちら真夜中1時過ぎですわ。とほほ」とハプニングも報告し、ブログを締めくくった。