RIP SLYME恒例のクリスマスライブブ「GREATEST CHRISTMAS」 FODでPPV配信
フジテレビの動画配信サービス・FODでは、RIP SLYME恒例のクリスマスライブ「GREATEST CHRISTMAS」の25日の公演を、同日19時からペイ・パー・ビュー(PPV)で生配信する。6日からチケットの販売を開始した。
「GREATEST CHRISTMAS」
今年4月、“4MC＋1DJ”のオリジナル編成で再集結を果たし、11月にはファンにとって特別な意味を持つライブシリーズ「DANCE FLOOR MASSIVE FINAL」を開催。FODでもファイナル公演を生配信した。
そしてこの冬、RIP SLYMEは再集結後初となるクリスマスライブを開催。ホリデーシーズンにぴったりなセットリストに加え、メンバーの遊び心が詰まったステージ演出、さらにファンへの“とっておきのクリスマスギフト”の存在も用意されている。
