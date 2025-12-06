出口夏希、抜群スタイルでオーラ発揮【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】女優の出口夏希が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】出口夏希、美脚披露
オープニングのフォッションショーは、広島県出身のスタイリスト・矢田貝貴之氏によるスタイリングショー。“TRIBE（トライブ）” をテーマに、架空の民族・集落を彷彿とさせる独創的なスタイリングを披露。
出口は、和・デニムなど多様な要素を越境させたミックススタイルのコーディネートで美しい脚を見せ、抜群のスタイルでオーラを発揮。まさに“TRIBE”を思わせる、⽴体感のある独創的なステージを展開した。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。出口のほか、池田美優、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
