女性7人組「XG」の公式インスタグラムが6日更新され、この日20歳の誕生日を迎えたメンバーのCOCONAがノンバイナリー（自分の性自認が男性・女性という性別のどちらにもはっきりと当てはまらない、もしくは当てはめたくないというあり方）であることを公表した。

投稿では黒のジャケットを羽織ったCOCONAの写真とともに「20歳という節目を迎えるにあたって、これまで心の奥にあった想いを少しお話ししたく、この文章を書いています」と記載。

「私はAFAB Transmasculine Non-binaryです。今年、胸の切除手術を行いました。生まれたときは女性として扱われましたが、自分では女性だとは思っていません。“女性”として見られることには強い違和感があり、自分はもっと男性的な存在として生きています」と明かした。

続けて「今までの私の人生でいちばん難しかったことは、“自分自身を受け入れて認めること”でした。ほんの少しでも自分を受け入れ、0.1歩でも前に進めた今、新しい扉を開けることができました。」とした上で「その扉を開けたことで視野が広がり、物事の見え方や捉え方が変わり、自分に大きな心の成長と勇気を与えてくれました。今では、“自分の中にあるものは、ダメなものじゃないんだ”と思えるようになりました」と心境の変化を告白。

「これができたのは、私の話に耳を傾け、寄り添ってくれたメンバーやサイモンさん、そして両親のおかげです。この運命と、出会えたすべての奇跡に、心から感謝しています」と周囲のサポートに感謝した。

最後に「ここまでの道のりを歩いてこれたこと、そして支えてくれた人たちに心から感謝しています。私はこれからもXGとXGALXと作る未来が楽しみです」とし「この文章が、誰かの心にそっと光を灯せますように。そして、私の愛が必要としているすべての人に届きますように。With love, always.」と結んだ。