前期・朝ドラ主題歌で犧Ｇの顔瓩法

NHK連続テレビ小説「あんぱん」で主題歌を担当したRADWIMPS。6年ぶりの紅白出場が決まり、熱いメッセージと犢版鰺儉瓮咼献絅▲襪公開されSNSは沸いた。

31日に放送される「第76回NHK紅白歌合戦」の公式Xが「白組 RADWIMPS 出場決定!」と2016年､19年に続き3回目となるRADWIMPSの出場を発表。

続けて「今年メジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPS。彼らが手がけた朝ドラあんぱんの主題歌『賜物』も大きな話題に。2019年以来となる紅白のステージではメジャーデビュー20周年を記念したメドレーを披露します」と説明した。

また、主題歌を担当した朝ドラへの思いをつづったコメントと、白組カラーに合わせたような白一色の野田洋次郎と武田祐介のビジュアルを紹介している。

さらに野田のXでもこの投稿を引用し「2025大晦日、よろしくお願いします」とメッセージを綴っている。 SNS上では「おおおおおおおおお」「えー！きたきたきた！絶対くると信じてた！」「紅白に呼ばれないなんて変だと思っていたぞ」「でしょうね!?あんぱんですからね」「安心した〜」「これは当然でしょう、誰もが納得の追加です」「賜物が聞けるってこと！？！？あんぱん1番大好きな朝ドラだから嬉しすぎます」「紅白今年ガチで熱いな！」「RAD出るの泣けるんだけど」などの声が上がっている。