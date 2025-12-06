17歳の前田陽輝がアビスパ福岡史上最年少でのJデビューへ【名古屋戦スタメン】
◆明治安田J1リーグ最終節 名古屋―福岡（6日、愛知・豊田スタジアム）
アビスパ福岡は17歳の前田陽輝がJ1リーグ戦で初めてスタメンに名を連ねた。17歳1か月11日でのリーグ戦出場はJ1、J2含めてクラブ最年少記録。
育成組織の福岡U―18に所属する前田陽はトップチームで公式戦に出場できる2種登録として、トップチームの練習に参加。6月の天皇杯2回戦、JFL沖縄SV戦で得点し、公式戦では16歳7カ月17日のクラブ最年少得点記録を出した。
9月にプロ契約を結び、J1リーグ戦では同13日のC大阪戦や同27日の広島戦でベンチ入りしたが出番がなかった。今回がリーグ戦デビューとなる。
福岡は12勝12分け13敗の勝ち点48で12位につけ、既にJ1残留を決めている。金明輝監督は来季の続投が発表されており、将来を見据えた起用と言えそうだ。ベンチには19歳のサニブラウン・ハナンや、宮崎産業経営大から来季加入予定の佐藤颯之介らが入った。また今季限りで契約満了となるウェリントンはベンチ外となった。
名古屋は前福岡の三國ケネディエブスがベンチスタートで、山岸佑也はベンチ外。
アビスパ福岡スタメン
GK 小畑 裕馬
DF 奈良 竜樹
DF 安藤 智哉
DF 前嶋 洋太
MF 橋本 悠
MF 松岡 大起
MF 見木 友哉
MF 前田 陽輝
FW 重見 柾斗
FW 碓井 聖生
FW 名古 新太郎
アビスパ福岡のJリーグ戦年少出場記録
氏 名 年 齢 出場日 相 手
〜暗帖〕杁院。隠刑丕韻月１１日 ２０２５・１２・ ６ J1名古屋
∨本 宜裕 １７歳６か月１８日 ２０１５・ ４・２６ J2岐阜
Ｉ攬臓〃鰺痢。隠刑丕犬月 ８日 ２０１６・ ７・１３ J1FC東京
の詭據 ‘廖。隠減丕韻月１１日 ２００７・ ６・ ２ J2徳島