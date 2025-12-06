福岡・前田陽輝

写真拡大

　◆明治安田J1リーグ最終節　名古屋―福岡（6日、愛知・豊田スタジアム）

　アビスパ福岡は17歳の前田陽輝がJ1リーグ戦で初めてスタメンに名を連ねた。17歳1か月11日でのリーグ戦出場はJ1、J2含めてクラブ最年少記録。

　育成組織の福岡U―18に所属する前田陽はトップチームで公式戦に出場できる2種登録として、トップチームの練習に参加。6月の天皇杯2回戦、JFL沖縄SV戦で得点し、公式戦では16歳7カ月17日のクラブ最年少得点記録を出した。

　9月にプロ契約を結び、J1リーグ戦では同13日のC大阪戦や同27日の広島戦でベンチ入りしたが出番がなかった。今回がリーグ戦デビューとなる。

　福岡は12勝12分け13敗の勝ち点48で12位につけ、既にJ1残留を決めている。金明輝監督は来季の続投が発表されており、将来を見据えた起用と言えそうだ。ベンチには19歳のサニブラウン・ハナンや、宮崎産業経営大から来季加入予定の佐藤颯之介らが入った。また今季限りで契約満了となるウェリントンはベンチ外となった。

　名古屋は前福岡の三國ケネディエブスがベンチスタートで、山岸佑也はベンチ外。

アビスパ福岡スタメン

GK　小畑　裕馬
DF　奈良　竜樹
DF　安藤　智哉
DF　前嶋　洋太
MF　橋本　悠
MF　松岡　大起
MF　見木　友哉
MF　前田　陽輝
FW　重見　柾斗
FW　碓井　聖生
FW　名古　新太郎

アビスパ福岡のJリーグ戦年少出場記録

　　氏　名　　　　　年　齢　　　　　　　　出場日　　　相　手
〜暗帖〕杁院。隠刑丕韻月１１日　２０２５・１２・　６　J1名古屋
∨本　宜裕　１７歳６か月１８日　２０１５・　４・２６　J2岐阜
Ｉ攬臓〃鰺痢。隠刑丕犬月　８日　２０１６・　７・１３　J1FC東京
の詭據　‘廖。隠減丕韻月１１日　２００７・　６・　２　J2徳島