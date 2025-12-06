◆明治安田J1リーグ最終節 名古屋―福岡（6日、愛知・豊田スタジアム）

アビスパ福岡は17歳の前田陽輝がJ1リーグ戦で初めてスタメンに名を連ねた。17歳1か月11日でのリーグ戦出場はJ1、J2含めてクラブ最年少記録。

育成組織の福岡U―18に所属する前田陽はトップチームで公式戦に出場できる2種登録として、トップチームの練習に参加。6月の天皇杯2回戦、JFL沖縄SV戦で得点し、公式戦では16歳7カ月17日のクラブ最年少得点記録を出した。

9月にプロ契約を結び、J1リーグ戦では同13日のC大阪戦や同27日の広島戦でベンチ入りしたが出番がなかった。今回がリーグ戦デビューとなる。

福岡は12勝12分け13敗の勝ち点48で12位につけ、既にJ1残留を決めている。金明輝監督は来季の続投が発表されており、将来を見据えた起用と言えそうだ。ベンチには19歳のサニブラウン・ハナンや、宮崎産業経営大から来季加入予定の佐藤颯之介らが入った。また今季限りで契約満了となるウェリントンはベンチ外となった。

名古屋は前福岡の三國ケネディエブスがベンチスタートで、山岸佑也はベンチ外。

アビスパ福岡スタメン

GK 小畑 裕馬

DF 奈良 竜樹

DF 安藤 智哉

DF 前嶋 洋太

MF 橋本 悠

MF 松岡 大起

MF 見木 友哉

MF 前田 陽輝

FW 重見 柾斗

FW 碓井 聖生

FW 名古 新太郎

アビスパ福岡のJリーグ戦年少出場記録

氏 名 年 齢 出場日 相 手

∨本 宜裕 １７歳６か月１８日 ２０１５・ ４・２６ J2岐阜

