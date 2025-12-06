映画「カメラを止めるな!」のヒロインとして出演した女優の秋山ゆずき（32）が6日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。

「ご報告」として文書を投稿。「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへ」として「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしていた一般男性と、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と一般男性との結婚を発表した。

「お相手は、素直で無邪気で、どんな時も私の味方でいてくれる心優しい方です」とし、「人との縁を大切にされる方で、彼のおかげで私にも多くの大切な方々ができました」と記した。

「これまで支えてくださった皆さま、皆さまのおかげで今の私があります」と周囲に感謝。「これからも一つひとつのお仕事を大切に、より一層頑張ってまいりますので、温かく見守っていただけたら幸いです。新しい人生のスタートとともに、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

秋山は2208年にジュニアアイドルとして活動をスタート。その後、舞台などで活躍し、2014年、アイドルグループ「アリスインアリスに参加するも、2015年8月に卒業。その後、女優として活動し、2017年、映画「カメラを止めるな!」でヒロインを演じ、注目を集める。

2018年6月からアイドルユニット「EVERYDAYS」としても活動。2019年、Friend-Ship Project第16弾『祝!春日、結婚します!』にてテレビドラマ初主演。同年5月30日をもって「EVERYDAYS」を卒業し、以後も女優として活動を継続している。