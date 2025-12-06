俳優の板垣李光人（23）が6日までに自身のインスタグラムを更新。自身が声優を務めたアニメ映画「ペリリュー ―楽園のゲルニカ―」（監督久慈悟郎）が5日に公開されたことを報告した。

板垣は「『ペリリュー −楽園のゲルニカ−』本日公開となりました」と報告。「この作品が今の世の中に飛び立つこと、大変意味があると感じています 難しいことは申し上げません」とコメントし、共演した俳優の中村倫也と演じたキャラクターのぬいぐるみを持った2ショットを公開した。

さらに「ただ、この映画の中の出来事を怖いと思う気持ちや、今の生活を少しでも尊いと思える気持ち 各々この作品に触れて灯る火を、感じていただけたら嬉しいです」とした上で、「そしてもし、心を動かされ誰かに伝えたいと思ってくださったのであれば、それ以上のことはありません たくさんの方に届きますように」と伝えた。

この投稿にファンからは「たくさんの人の心に残る作品になりますように」「映画公開おめでとうございます」「舞台挨拶お疲れ様でした！」「改めて今ある日常のありがたさを感じることができたし、戦争について考えるきっかけになりました」「早速今日観に行きました」「普段アニメ映画観ないのですが忘れられない映画のひとつになりました」などのコメントが寄せられた。

同作は武田一義氏による同名コミックが原作。パラオにある太平洋戦争の激戦地・ペリリュー島で、当時“東洋一”とうたわれた飛行場奪取を目的に島に上陸した約4万人の米軍兵と、これを迎え撃った日本軍守備隊約1万人が衝突した。この戦闘で生き残ったわずか34人ともいわれる日本の若者たちを描き、三頭身の愛らしいキャラクターと壮絶な内容とのギャップも話題を呼んでいる。