結婚したキム・キャトラルさんとラッセル・トマスさん＝12月1日、ロンドン/LounisPhotography/ABACA/Shutterstock

（CNN）米人気ドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ（SATC）」のサマンサ役で知られるキム・キャトラルさん（69）が、長年のパートナーのラッセル・トマスさんと英首都ロンドンでこぢんまりとした結婚式を挙げたことが分かった。

米芸能誌ピープルによると、キャトラルさんと英国人音響エンジニアのトマスさんは4日、わずか12人の招待客が見守る中、チェルシー・オールド・タウンホールで結婚した。

キャトラルさんはSATCの衣装デザイナー、パトリシア・フィールドさんがスタイリングしたディオールの服を着用。ピープル誌によると、これに合わせてコーネリア・ジェームスの手袋とフィリップ・トレーシーのデザインによる帽子も身に着けていたという。

キャトラルさんは5日、式で新郎とキスする姿を収めた白黒写真をインスタグラムに投稿した。

キャトラルさんは2017年、英テレビ局ITVのピアーズ・モーガン氏の番組に出演した際、BBCで働いていたラッセルさんと出会い「互いに好意を持った」と振り返っていた。

出会いは16年。不眠症に悩まされた経験について語るため、キャトラルさんがBBCのラジオ4に出演した時のことだ。

キャトラルさんはモーガン氏に、「彼がツイッター（現在のX）で私をフォローしたので、私もフォローした。そうしたら彼からダイレクトメッセージが送られてきた」と明かし、「素晴らしい人よ」と言い添えた。

ただ、これまで3回結婚しているキャトラルさんは再婚について尋ねられると、「結婚する本当の必要性が見えない」などと語っていた。

時の流れが魔法を発揮したのは明らかで、サマンサさんは今年6月のタイムズ紙の取材に、「もう10年近く一緒にいる」「2人で最高の楽しい時間を過ごしてきた」とコメントした。