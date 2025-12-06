ソフトバンクの海野隆司捕手（２８）が６日に福岡市内の球団事務所で契約更改に臨み、２９００万円アップの年俸５５００万円でサインした。

甲斐がＦＡ移籍し正捕手不在となった中で、見事にその座を射止めた海野。１０５試合（先発は８２試合）でマスクを被り、打率は２割２分ながら安定感ある守備でチーム防御率２・３９の強力投手陣をリードした。チームはリーグ連覇と日本一を達成。長年、扇の要を務めた甲斐の抜けた穴を感じさせない成長ぶりを示した。

プロ６年目のオフシーズンは今までとは違う心境だった。海野は「プロに入ってから今年までとは別物なので。１年間優勝に貢献できたのはよかった」と充実感をにじませた。その一方でやることが多かったシーズン中と比較し「オフは楽だなと思いますけど、ちょっと暇だなとも思います」と実直な性分をのぞかせた。

来季は「スタメンで１００試合以上」と同時に「なんかかっこいいので。自分の中でも結構夢でもあった。一回でもいいからとってみたい」とゴールデン・グラブ賞を目標を掲げた。鷹の正捕手の地位を確固たるものにするために、２０２６年シーズンに挑む。（金額は推定）