「御上先生」生徒役女優、“真面目に擬態”黒髪メガネ姿の証明写真が話題「可愛さに衝撃」
【モデルプレス＝2025/12/06】TBS系日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の芹澤雛梨が12月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。証明写真を公開した。
【写真】「御上先生」美人女優「可愛さに衝撃」証明写真公開
芹澤は「真面目に擬態オレ 次はギャンギャン証明写真撮りたい」とコメント。黒髪でメガネをかけ、上までボタンをとめた白いシャツの上に青いニットを着用した証明写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「優等生な感じも素敵」「可愛さに衝撃」「ギャンギャンな写真も待ってます」などと反響が寄せられている。
同ドラマで生徒・金森絵麻役を務めた芹澤は、2002年12月12日生まれ。ドラマ「君となら恋をしてみても」（MBS／2023）、「インフォーマ-闇を生きる獣たち-」（ABEMA／2024）、「海のはじまり」（フジテレビ／2024）、映画「仔犬たちの午後」（2024）などに出演している。（modelpress編集部）
