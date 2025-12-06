吉柳咲良（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/06】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が12月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。

【写真】「御上先生」生徒役美女「脚長い」黒タイツ×ムートンブーツコーデ

◆吉柳咲良、ミニ丈ボトムス姿披露


吉柳は、イルミネーションの前でのポージングを投稿。黒いミニ丈のボトムスと黒タイツを合わせ、スラリとしたまっすぐな脚が際立つスタイルを披露した。

◆吉柳咲良の投稿に反響


この投稿に「スタイル良すぎ」「このコーデ好き」「眼福」「似合っててお洒落」「可愛い」「脚長い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

