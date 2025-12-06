ACEes那須雄登、人生初ランウェイ ミリタリー×和コーデで圧巻オーラ放つ【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ACEesの那須雄登が2025年12月6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】23歳人気ジュニア、人生初ランウェイで堂々闊歩
「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」に就任した那須はこの日、ランウェイデビューを果たした。ミリタリーと和のエッセンスを組み合わせた、鮮やかなオレンジカラーが印象的なレイヤードスタイルで抜群のスタイルを披露。ステージトップでは扇子を使ったポージングで観客の視線を一身に集めていた。
ACEesは那須のほか、浮所飛貴・作間龍斗・深田竜生・佐藤龍我で結成された5人組アイドルグループ。2025年2月、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアグループ・美 少年やHiHi Jets、少年忍者などから選抜されたメンバーで構成されている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。那須のほか、池田美優、出口夏希などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆那須雄登、人生初ランウェイ
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
