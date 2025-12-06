なごみ「TGC広島」初トップバッターで美スタイル全開 堂々ランウェイ披露【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演。トップバッターを飾った。
【写真】25歳美人YouTuber「TGC広島」で美スタイル全開
「TGC広島」で初のトップバッターを務めたなごみは、美しい脚が際立つミニ丈のスカートを着こなして登場。ファーコートからは引き締まったウエストを覗かせ、鮮やかなカラーのアイテムをアクセントとして加えた。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
