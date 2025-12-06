俳優の水上恒司（26）が5日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。大阪に行けば必ず連絡をする芸人を明かした。

水上は「ブギウキをきっかけにそこからずっと可愛がってもらってるんですよ」とNHKの連続テレビ小説「ブギウギ」で共演したお笑い芸人のメッセンジャー・黒田有と親交が深いと告白。

黒田の元を訪れ、水上の素顔を聞いたMCの笑福亭鶴瓶が「大阪行ったら、なんかおごってもらおうと財布みたいに思ってるんちゃう？」と水上に尋ねると、水上は「そうですね。大阪のお財布」とあっけらかんと笑った。

そして「（大阪に行った際は）絶対、電話します。“ご飯お願いします”って」と毎回、連絡するといい、その理由として「黒田さんが“大阪来た時は絶対連絡しろよ”って」と言ってくれたからと説明した。

また、「つい最近、大阪に行くことがありまして、その時も連絡してフグを…。初めて僕、お昼からお酒を飲みました」と昼からふぐ料理をご馳走になったという。

連絡した際は「何でもいいので美味しいところをお願いします」と伝えたそうで、「めちゃくちゃ美味しかった」とふぐ料理を堪能したと感謝した。

その上で「僕も今そうやって上の方にしていただいているってことは僕もいずれそうしないといけない」といずれ、年齢を重ねたら若手後輩に黒田のようにご飯をご馳走できる先輩になりたいと語った。