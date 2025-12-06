料理研究家の桜井奈々が4日に自身のアメブロを更新し、東京ディズニーランドで購入した土産を公開した。

【映像】peco（30）、7歳息子とディズニーでの2ショットに反響

この日、桜井は「ディズニーランドお土産」というタイトルでブログを更新。ミッキーマウスとミニーマウスがデザインされたマグカップの写真を公開し「買う予定なかったのに、、クリスマスグッズが記念に欲しくなりマグに」と予定外の購入であったことを明かした。

続けて、娘への土産として「ズートピアのキーホルダーは新商品」と紹介し「会社のロッカーの鍵用に」と説明。帰宅後については「ヘアバンドは早速つけてました」と、購入したヘアバンドを早速身につけている娘の姿を公開した。

また、当日は買い物をする時間がなかったといい「帰りの車内でオンラインからお買い物 本当にオンライン助かる！」とオンラインショッピングを活用したことをつづった。

最後に「寒いーーーーー」「いよいよ冬きたか!?」とコメントしつつ、週間天気予報の画像とともに「18度とは？温度差辛い 服装困る」と気温差への戸惑いをつづり、ブログを締めくくった。