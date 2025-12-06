ナゲッツのヨキッチ、ピストンズのカニングハムが10～11月の月間最優秀選手賞に選出

　12月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年10～11月の月間最優秀選手賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ（通算9度目）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのケイド・カニングハム（初選出）が選ばれた。




　30歳の万能型ビッグマンは、期間中に平均28.9得点12.4リバウンド10.9アシストの“トリプルダブル”をマーク。さらに平均1.5スティール、フィールドゴール成功率63.7パーセント、3ポイントシュート成功率45.3パーセントを残し、ナゲッツをウェスト4位の14勝5敗へ導いた。


　キャリア5年目で初選出となったカニングハムは、期間中に平均28.8得点6.4リバウンド9.4アシストを記録。ピストンズがイーストベストの16勝4敗を残す立役者となり、チームは球団史上最長タイの13連勝も達成。


　5日を終えて、ヨキッチ率いるナゲッツはウェスト5位の15勝6敗、カニングハム擁するピストンズはイースト1位の17勝5敗を残している。なお、10～11月の月間最優秀選手賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。


◆■2025年10～11月の月間最優秀選手賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス

デニ・アブディヤ（ブレイザーズ）

ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）

オースティン・リーブス（レイカーズ）

アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）

ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）

アルペレン・シェングン（ロケッツ）


・イースタン・カンファレンス

スコッティ・バーンズ（ラプターズ）

ジェイレン・ブラウン（セルティックス）

ジェイレン・ブランソン（ニックス）

カール・アンソニー・タウンズ（ニックス）

ジョシュ・ギディー（ブルズ）

ジェイレン・ジョンソン（ホークス）

タイリース・マクシー（シクサーズ）

ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）

ノーマン・パウエル（ヒート）

フランツ・ワグナー（マジック）



