堂珍嘉邦ライブ作品を2タイトル同時発売！ビルボードライブツアーも決定
堂珍嘉邦が『堂珍嘉邦 LIVE 2024 “Now What Can I See? ～Drunk Garden～” at Nihonbashi Mitsui Hall』『堂珍嘉邦 LIVE 2025 “Billboard Live Tour” at YOKOHAMA』をそれぞれ収録した2本のライブ作品（CD＋Blu-ray仕様）を2026年2月6日にリリースする。
■現在の堂珍嘉邦の魅力を十分に堪能できる作品
2作品とも内容はまったく異なるテイストで、現在の堂珍嘉邦の魅力を十分に堪能できる作品となっている。Dr.kyOnを中心としたバンドメンバーによるカラフルなアンサンブルは、堂珍の歌声をより鮮やかに引き立てている。
『Drunk Garden』には、U-NEXT配信でカットされていたアンコール（Day1含む）も4曲収録。両作品の予約受付もスタートした。
そして、12月19日に開催される『堂珍嘉邦 LIVE 2025 -winter-』日本橋三井ホール公演にケイコ・リーが出演することが決定。2026年6月にビルボードライブツアーを開催することも正式決定した。
なお堂珍は、4月5日に岐阜で行われる『Brand New Musical Concert 2026 GIFU！』に出演。
■リリース情報
2026.02.04 ON SALE
CD＋Blu-ray『堂珍嘉邦 LIVE 2024 “Now What Can I see ? ～Drunk Garden～ at Nihonbashi Mitsui Hall』
2026.02.04 ON SALE
CD＋Blu-ray『堂珍嘉邦 LIVE 2025 ”Billboard Live Tour” at YOKOHAMA』
■ライブ情報
堂珍嘉邦 LIVE 2025 -winter-
12/19（金）東京：日本橋三井ホール
12/20（土）東京：日本橋三井ホール
堂珍嘉邦 Billboard Live Tour 2026
[2026年]
06/10（水）大阪・ビルボードライブ大阪
06/13（土）神奈川・ビルボードライブ横浜
06/15（月）東京・ビルボードライブ東京
