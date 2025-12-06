森泉、“テーマを決めた”自宅のクリスマスデコレーションを披露「本当センスが抜群」「色々アイデアもらっています」
モデルでタレントの森泉（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。母・パメラさんと共に、自宅にクリスマスデコレーションを施す様子を披露した。
【動画】「本当センスが抜群」森泉が披露した自宅のクリスマスデコレーション
今回は、240センチあるというクリスマスツリーやテーブルをデコレーション。「アメリカで“ラルフローレンクリスマス”が流行っている」と話し、森も今回のテーマに設定。温かみのある赤、緑、ゴールドを使い、ラルフローレンにインスパイアされたタータンチェックやギンガムチェックを基調としたアイテムの数々を紹介した。
イスの脚を使ったきれいなリボンの結び方や、自身で色付けしたオーナメントなど、手作りのアイテムも披露している。
テーブルには緑のクロスと赤のタータンチェックのクロス2枚をセッティング。大きなキャンドルを飾り、赤ワインを添えた。
コメント欄には「本当センスが抜群です!!」「すてきすぎて」「色々アイデアもらっています」「ママさんと楽しい飾り付け」「年重ねても変わらずきれいでカッコいいママですね」など、さまざまな声が寄せられている。
