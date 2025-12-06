“国宝BODY”注目のグラドル、映画『国宝』にあやかり“国宝カット”収録「写真集では一番近いのではなかろうかと（笑）」
“衝撃の国宝BODY”と話題のグラビアアイドル・榎原依那（28）が6日、都内で2nd写真集『I am Ina』発売記念記者会見を行った。
本作の撮影地は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。ありのままの姿を季節感の異なる2ヶ国で丁寧にとらえた。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見だ。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮している。
また、寝起きのすっぴんショットや、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破したカットが満載の意欲作に。デビュー当初からのファンや、本作で榎原を初めて知る人など、すべての人の心を掴んで離さない1冊に仕上がった。
“国宝BODY”というキャッチフレーズがある榎原だが、記者から映画『国宝』についての話を振られると「映画よりもこちらの“国宝”の方が早いので（笑）」と言いつつ、「撮影した写真に“国宝カット”というのがあって。『国宝』の吉沢亮さんの表情に“近しい”と言ったら本当に申し訳ないですけど、斜め上を向いているカットがあって、ページの中では一番近いのではなかろうかと。私も映画を観て号泣したので、“国宝”つながりとして（写真集に）入れさせていただきました（笑）」とアピールしていた。
