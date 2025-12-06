10代少女乗せた車が川に転落する瞬間…運転していたのは無免許の17歳少女　橋の柵突き破り10メートル落下　トルコ

猛スピード車が柵を破り川へ転落

トルコ北部で目撃されたのは、川に転落した車だ。

クレーンで引き上げられた車のフロント部分は中の部品が見えるほどぐしゃぐしゃの状態になっている。

なぜ川へ転落してしまったのか。付近の防犯カメラが落下の瞬間を捉えていた。

当初、白い車が画面中央から猛スピードで現れた。

白い車はカーブで大きく膨らむと柵を突き破り、約10ｍの高さから川へ落下した。

直後、前を走っていたトラックの運転手と見られる男性が大慌てで駆け寄る姿もみられた。

転落した車に乗っていた人は無事だったのか？

17歳少女が無免許運転

救助に加わった人：

川で救助している人がいました。車から女の子たちを出していました。

車内にいたのは17歳と12歳の女の子が2人だけだったという。

実はこの車を運転していたのは17歳の少女で、無免許で父親の車を運転中にハンドル操作を誤り川へ転落したという。

救助された少女2人は駆けつけた救急隊により病院へ搬送され、幸い命に別条はなかったという。

（「イット！」 12月1日放送より）