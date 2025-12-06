お笑いタレント「銀シャリ」の鰻（うなぎ）和弘が、米ロサンゼルスに拠点を置くＧＬＡＹのリーダー・ＴＡＫＵＲＯとの交流を明かした。

鰻は６日までに自身のインスタグラムを更新。「【純米大銀醸ＬＡ公演（９）終】５人目はＧＬＡＹ。ＴＡＫＵＲＯさんの家に。まさかのライブに観（み）に来て下さっていた。びっくりした。終わりで初めましての挨拶」と、ＴＡＫＵＲＯとの出会いを明かすと、相方の橋本直を含めた３ショットを公開した。

続けて、「打ち上げ前ぐらいで連絡来る。明日もし空いてたらうちにいっぱい飲みに来てくださいと。日本酒用意してますと。向かうと、家の前に待って下さってた。ＬＡの家に芸人が来たのは初めてらしい。現実味がない。中学生の頃ＧＬＡＹはど真ん中。知らない人はいない。カラオケ行っても絶対誰かが何曲か歌うぐらい」と自宅を訪れたことを告白し、当日の模様や心境をつづった。

この投稿にファンからは「エーーーーーすごい」「最後の最後に超大物が出てきてびっくりです！」「羨ましすぎますね」「最高のやつですね」などの声が寄せられている。