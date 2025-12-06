インスタグラムで報告

元プロ野球選手の杉谷拳士氏が、自身のインスタグラムを更新。今季限りで中日から現役を引退した中田翔氏の「お疲れ様会」を開催したことを明かした。集まった豪華メンバーにファンからは「すごい豪華」「いやこれは泣いちゃうって……」と驚きの声が上がっている。

ど真ん中に座った中田氏。メッセージ入りのケーキを手に笑顔を浮かべている。周りに写っているのは、近藤健介（現ソフトバンク）や万波中正、清宮幸太郎ら総勢12名の新旧日本ハムの選手たち。“大将”を慕い、駆け付けたようだ。

杉谷氏は実際の様子をインスタグラムに公開。文面で「18年間、本当にお疲れ様でした みんなで食べて飲んで笑って…海賊のような最高の宴でした 毎年集まりたいなぁ〜ファイターズが大好きです」とつづった。ファンからは驚きの声が上がっている。

「すごい豪華メンバー」

「や…ヤバい 大好きなメンツが揃ってる」

「素敵な笑顔が集まってますね」

「ファイターズ会最高です」

「メンツ最高すぎる」

「いやこれは泣いちゃうって……」

「この写真見るだけでも嬉しすぎる」

中田氏は2007年の高校生ドラフト1巡目で日本ハムに入団。2021年に巨人へ移籍し、2024年より中日に加入した。8月に今季限りでの現役引退を発表。18年の現役生活で、309本塁打を放ち、3度の打点王を獲得した。



