＜6＞失敗した大統領の長いリストを持つ政治史は不幸だ。政治をうまく進めてきた結果として大統領になるのではなく、前任者が失敗して後任の大統領になることが韓国政治の繰り返されるパターンになってはいけない。その悪循環が終わったのかはまだ分からない。同じ大統領に対して一方の市民は歓呼し、他の市民は憎むという現象は、韓国民主主義の未来を危険にする。さらに大統領個人に私人化された政府運営方式に変化があるのでもない。我々は大統領がオーケストラの指揮者のような役割をすることを望んでいて、団員の演奏が気に入らないからと怒ったり自ら楽器を手に握ったりする大統領は望まない。大統領一人だけが自由な政府は良い政府ではない。巨大な機構と人員、体系が各自の長所を発揮する時、初めて韓国民主主義の長い目標である「有能な責任政府」の姿を実現することができる。

＜7＞「政治の復元」が切実だが、そのような可能性はむしろ減った。両党の極端な葛藤が韓国社会をさらに暗く憂鬱にしている。政治がすべてではないが、政治が機能すれば不必要な葛藤を減らし、協同の機会が増える社会に一歩進むことができる。人間社会で善は尊い。政治家が勇気を出せば暴力や強制でなくても悪を制御して善を浮上させることができる。少なくとも、すでに10年間続いている憎悪と敵対の週末街頭デモを終わらせることができる。ところがそこに使命感を持つ政治家がいない。

＜8＞共存と妥協は自由のために払うべき政治の費用だ。費用を払わず良くなると話す政治家は我々を欺まんする人たちだ。変化のためには我々も甘受するべき点があることを慎重に話してくれる人が政治をしなければいけない。この1年間、与野党ともに政治家の言語があまりにも悪化したことに対し、我々が立ち上がって強く糾弾しなければいけない。言葉の水準では尹錫悦（ユン・ソクヨル）に劣らない政治家らがあまりにも多い。政治は言葉でする人間活動であり、その言葉のおかげで政治は社会を統合し、共同体を平和にする。政治哲学者トマス・ホッブズが言ったように「人間は豊富な言語を持つため、普通の状態よりさらに賢明になったり、あるいは狂ったような状態になったりする」。言葉が「賢者の計算機」になるのか「愚か者の貨幣」になるのか、他の誰よりも与野党の政治家が振り返らなければいけない。

＜9＞我々みんなが考えるべき点がある。無礼な政治家を「サイダー（すっきり）政治家」にすれば、我々の社会の未来はない。敵対的な言語と揶揄調の話法を前面に出した二極化した政治争いは野心家を量産する。彼らに市民の情熱を悪用させてはいけない。そうなると尹錫悦のような人物はまた出てくる。礼儀のある人、それで尊敬を受ける人にだけ政治の召明が宿る。大統領だけでなく政治をつぶす議員らも追い出してこそ変化が始まる。悪い政治家の退出は市民も立ち上がって役割をしなければいけない。尹錫悦で済ませずに一歩さらに前に進もう。そうしてこそ我々の民主主義が健康になる。

パク・サンフン／政治学者