ジュディ＆ニックや注目の新キャラクターも！セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 Lぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』 Lぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 Lぬいぐるみ
登場時期：2025年12月5日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年12月5日（金）に劇場公開となる、ディズニー新作映画『ズートピア２』のグッズが、セガプライズに続々登場。
作中でバディとして活躍する「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をはじめ、物語の鍵を握る新キャラクターのグッズも展開されます！
ボリュームあるサイズのぬいぐるみは、思わず集めたくなる存在。
お家でも『ズートピア２』の世界観を楽しめます☆
ズートピア２ Lぬいぐるみ “ジュディ・ホップス”
サイズ：全長約23×13×40cm
「ズートピア」初のウサギ警察官として活躍する「ジュディ・ホップス」のぬいぐるみ。
大きな瞳が愛らしく、スタイリッシュな服装もポイントです！
ズートピア２ Lぬいぐるみ “ニック・ワイルド”
サイズ：全長約23×13×37cm
キツネの「ニック・ワイルド」はラフな雰囲気の服装。
「ジュディ・ホップス」の相棒として、一緒に揃えたくなるぬいぐるみです☆
ズートピア２ Lぬいぐるみ “ゲイリー”
サイズ：全長約15×15×30cm
『ズートピア２』に登場する新キャラクター「ゲイリー」のぬいぐるみもさっそく登場。
ミステリアスなヘビのキャラクターを、愛嬌ある姿でぬいぐるみ化しています！
ズートピア２ Lぬいぐるみ “ニブルズ”
サイズ：全長約23×28×28cm
「ゲイリー」のほかにも、魅力的な新キャラクターが登場する『ズートピア２』
不揃いな前歯が印象的な「ニブルズ」もぬいぐるみとしてラインナップされます。
ズートピア２ Lぬいぐるみ “パウバート”
サイズ：全長約20×19×32cm
新登場となる「パウバート」もぬいぐるみ化。
フサフサした毛並みや毛皮の模様もしっかり再現されています☆
映画公開に合わせて『ズートピア２』のキャラクターグッズが続々ラインナップ。
セガプライズの『ズートピア２』 Lぬいぐるみは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ジュディ＆ニックや注目の新キャラクターも！セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 Lぬいぐるみ appeared first on Dtimes.