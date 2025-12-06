セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア２』 Lぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ズートピア２』 Lぬいぐるみ

登場時期：2025年12月5日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年12月5日（金）に劇場公開となる、ディズニー新作映画『ズートピア２』のグッズが、セガプライズに続々登場。

作中でバディとして活躍する「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をはじめ、物語の鍵を握る新キャラクターのグッズも展開されます！

ボリュームあるサイズのぬいぐるみは、思わず集めたくなる存在。

お家でも『ズートピア２』の世界観を楽しめます☆

ズートピア２ Lぬいぐるみ “ジュディ・ホップス”

サイズ：全長約23×13×40cm

「ズートピア」初のウサギ警察官として活躍する「ジュディ・ホップス」のぬいぐるみ。

大きな瞳が愛らしく、スタイリッシュな服装もポイントです！

ズートピア２ Lぬいぐるみ “ニック・ワイルド”

サイズ：全長約23×13×37cm

キツネの「ニック・ワイルド」はラフな雰囲気の服装。

「ジュディ・ホップス」の相棒として、一緒に揃えたくなるぬいぐるみです☆

ズートピア２ Lぬいぐるみ “ゲイリー”

サイズ：全長約15×15×30cm

『ズートピア２』に登場する新キャラクター「ゲイリー」のぬいぐるみもさっそく登場。

ミステリアスなヘビのキャラクターを、愛嬌ある姿でぬいぐるみ化しています！

ズートピア２ Lぬいぐるみ “ニブルズ”

サイズ：全長約23×28×28cm

「ゲイリー」のほかにも、魅力的な新キャラクターが登場する『ズートピア２』

不揃いな前歯が印象的な「ニブルズ」もぬいぐるみとしてラインナップされます。

ズートピア２ Lぬいぐるみ “パウバート”

サイズ：全長約20×19×32cm

新登場となる「パウバート」もぬいぐるみ化。

フサフサした毛並みや毛皮の模様もしっかり再現されています☆

映画公開に合わせて『ズートピア２』のキャラクターグッズが続々ラインナップ。

セガプライズの『ズートピア２』 Lぬいぐるみは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

